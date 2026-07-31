iOS 27 krijgt meer nieuwe features dan Apple tot nu toe heeft laten zien. Deze vijf handige extra’s komen mogelijk later naar je iPhone.

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iOS 27 krijgt nog meer toffe features die nog niet in de bèta zitten (dit zijn ze)

De bèta van iOS 27 is alweer een tijdje uit en staat al op veel iPhones, maar Apple lijkt nog lang niet alles te hebben laten zien. Volgens nieuwe geruchten komen er later nog een aantal handige functies bij. Sommige verschijnen mogelijk pas in iOS 27.1 of een latere update.

1. Meer chatbots in Siri

Siri kan nu al hulp vragen aan ChatGPT. Straks krijg je waarschijnlijk nog meer opties, zoals ondersteuning voor Claude en Gemini. In een nieuw scherm kun je dan zelf kiezen welke chatbot jouw vraag moet beantwoorden.

2. De Gezondheid-app wordt slimmer

Ook de Gezondheid-app krijgt mogelijk nieuwe AI-functies. Daarnaast onderzoekt Apple een functie waarbij de camera meekijkt tijdens het sporten. De iPhone kan dan bijvoorbeeld zien hoe je een oefening uitvoert en je tips geven.

3. Schrijfhulp en Image Playground

Niet alleen Siri krijgt meer opties voor het kiezen van een AI. Ook functies zoals Schrijfhulp en Image Playground moeten met meer andere AI-diensten gaan werken voor het maken van teksten en afbeeldingen.

4. De Camera-app naar eigen smaak instellen

De Camera-app wordt waarschijnlijk een stukje persoonlijker. Je kunt dan zelf bepalen welke knoppen bovenaan staan. Gebruik je vaak de flitser, nachtmodus of een bepaalde camerastand? Dan zet je die knop gewoon op een handige plek. Functies die je nooit gebruikt, kun je juist verbergen.

5. Twee apps naast elkaar op de iPhone

De laatste functie is vooral bedoeld voor de vouwbare iPhone, die mogelijk iPhone Ultra gaat heten en waarschijnlijk in september aangekondigd wordt. Op het grote scherm kun je twee apps tegelijk naast elkaar openen. Zo wordt het mogelijk om bijvoorbeeld een bericht te schrijven terwijl je een website bekijkt.

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Nog even geduld voor de échte iOS 27 release

Geen van deze functies zit op dit moment in de bèta van iOS 27. Maar volgens doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman is Apple hard bezig om ze af te ronden. De echte release van iOS 27 valt samen met de introductie van de nieuwe iPhones. Dat zal ergens in september van dit jaar zijn.

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