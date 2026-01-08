iOS 27 (en nog veel meer): deze updates brengt Apple uit in 2026

Apple brengt in 2026 veel nieuwe software-updates uit voor je iPhone – dit is wanneer je de veranderingen in iOS 26 en iOS 27 kunt verwachten.

iOS 27 en meer in 2026

Apple heeft in 2026 nog grote veranderingen op stapel staan met iOS 26, maar ook met iOS 27 dat in juni op de WWDC wordt gepresenteerd. Hieronder vindt je het volledige tijdschema voor wanneer je deze updates kunt verwachten.

iOS 26.3

iOS 26.3 wordt momenteel getest door ontwikkelaars en bètagebruikers. Wat is er nieuw in iOS 26.3?

Een nieuw ‘Overzetten naar Android’-systeem.

Doorsturen van meldingen naar smartwatches van derden (alleen EU).

Nabijheidskoppeling voor accessoires van derden (alleen EU).

Verwachte releasedatum: eind januari.

iOS 26.4

iOS 26.4 wordt naar verluidt een belangrijke update die waarschijnlijk nieuwe functies voor Siri bevat. Met persoonlijke context kan Siri specifieke informatie vinden in bijvoorbeeld notities, sms-berichten en e-mails. Met schermbewustzijn kan Siri actie ondernemen op basis van wat er op je scherm te zien is. Ten slotte kun je met in-app-acties specifieke onderdelen van apps bedienen met Siri. Deze functies waren aanvankelijk bedoeld voor iOS 18, dus het is mogelijk dat ze nog meer vertraging oplopen.

Verwachte releasedatum bètaversie: begin februari.

Verwachte releasedatum: eind maart of begin april.

iOS 26.5

iOS 26.5 heeft waarschijnlijk een nieuwe Pride-achtergrond, voorafgaand aan de Pride Month in juni. Verder zijn er nog geen details bekend over wat er nieuw is in iOS 26.5. Het is waarschijnlijk een kleinere update, aangezien Apple in 2026 werkt aan iOS 27.

Verwachte releasedatum bètaversie: begin april.

Verwachte releasedatum: half mei.

iOS 26.6

iOS 26.6 zal zich waarschijnlijk richten op bugfixes en prestatieverbeteringen, aangezien dit de laatste grote iOS 26-update is voordat iOS 27 in september voor iedereen wordt uitgebracht. Er zijn geen geruchten over nieuwe functies.

Verwachte releasedatum bètaversie: begin juni.

Verwachte releasedatum: eind juli.

iOS 27

iOS 27 wordt de belangrijkste software-update van dit jaar voor iPhone-gebruikers. Dit zijn een paar geruchten over nieuwe functies:

Nieuwe optimalisaties voor de eerste vouwbare iPhone die dit jaar op de markt komt.

Nieuwe Apple Intelligence-functies, waaronder een AI-platform voor de Gezondheid-app en een visueel herontwerp voor Siri.

Focus op bugfixes en prestatieverbeteringen.

Verwachte releasedatum bètaversie: begin juni (ontwikkelaars) en half juli (openbare bèta).

Verwachte releasedatum: half september.

iOS 26.7

Deze wordt samen met iOS 27 uitgebracht als optie voor mensen die niet meteen de overstap naar iOS 27 willen maken.

Verwachte releasedatum bètaversie: begin september.

Verwachte releasedatum: half september.

iOS 27.1

iOS 27.1 heeft nieuwe functies die Apple nog niet op tijd klaar had voor de release van iOS 27 begin september 2026.

Verwachte releasedatum bètaversie: half september.

Verwachte releasedatum: eind oktober of begin november.

iOS 27.2

iOS 27.2 bevat meer verfijningen, bugfixes en wijzigingen voor nieuwe functies die aanvankelijk in de eerste versie van iOS 27 in 2026 waren opgenomen.

Verwachte releasedatum bètaversie: begin november.

Verwachte releasedatum: half december.

Dit zijn alle belangrijke software-updates die Apple in 2026 uitbrengt. Er zullen gedurende het jaar ook nog wel kleinere updates volgen, zoals iOS 27.0.1. Maar dit zijn de belangrijkste updates die ook een bètatest zullen ondergaan. Wil je niets missen van alle software-updates van Apple? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!