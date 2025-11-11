iOS 27 krijgt drie nieuwe Apple Intelligence-functies (en dit zijn ze)

Apple is al druk bezig met iOS 27 en volgens de laatste geruchten brengt deze update drie nieuwe Apple Intelligence-functies naar je iPhone.

iOS 27 krijgt drie nieuwe AI-functies

Mark Gurman van Bloomberg zei onlangs al dat iOS 27 en macOS 27 belangrijke updates zijn voor Apple Intelligence. Dit is opmerkelijk omdat Apple niet lang voordat iOS 27 in juni wordt onthuld, waarschijnlijk enorme updates voor Siri zal uitbrengen. iOS 26.4 komt in maart of april uit en alles wijst erop dat dit een van de grootste updates voor Apple Intelligence wordt tot nu toe. Mede dankzij de grondige herziening van Siri.

Gurman heeft nu details gedeeld over wat we in iOS 27 kunnen verwachten. In de laatste nieuwsbrief van Bloomberg noemt Gurman drie nieuwe Apple Intelligence-functies voor iOS 27:

Visueel redesign van Siri Een zoekmachine met AI Gezondheid-app met AI-coach

Gurman zei er het volgende over:

“As I’ve discussed before, a new Siri is slated to come with iOS 26.4, and the voice assistant will get a redesign in iOS 27. There also are plans for an AI-powered web search tool. But let’s focus on a feature I haven’t discussed in a while: a revamped Health app with a new Health+ service. It will include an AI agent that helps users manage their health. If successful, the service could make Apple one of the first major tech companies to gain steam in the health AI chatbot space.” “Zoals ik al eerder heb besproken, staat er een nieuwe Siri op het programma voor iOS 26.4 en krijgt de assistent een nieuw ontwerp in iOS 27. Er zijn ook plannen voor een zoekmachine met AI en een vernieuwde Gezondheid-app. Deze krijgt een AI-coach die je helpt om je gezondheid op peil te houden. Als dit een succes wordt, zou Apple een van de eerste grote technologiebedrijven kunnen worden die voet aan de grond krijgt op het gebied van AI-chatbots voor gezondheid.”

In tegenstelling tot de verschillende toevoegingen van Apple Intelligence in iOS 26 (voor het merendeel vrij kleine upgrades), zijn deze drie updates belangrijk voor het aantrekken van nieuwe klanten.

Apple Intelligence in 2026

In het verleden heeft Gurman het al vaker gehad over de plannen van Apple voor een herontwerp van Siri. Zo zou er mogelijk ook een visuele persoonlijkheid komen om de assistent levensecht te maken. Kennelijk heeft Apple al tests gedaan om Siri te laten lijken op het pictogram van Finder.

Het lijkt misschien vreemd dat Apple grote nieuwe Siri-upgrades gaat uitbrengen in iOS 26.4 en Siri vervolgens visueel gaat herontwerpen voor iOS 27. Mogelijk doet Apple dit om de verwachtingen van gebruikers beter te kunnen managen. Als de eerste voorjaarsupdate een succes wordt, is een visuele upgrade daarna logisch om het grote publiek te laten zien dat Siri echt nieuw en verbeterd is. 2026 lijkt hoe dan ook een belangrijk jaar te worden voor Apple Intelligence.

