‘Deze 3 nieuwe functies maken CarPlay véél slimmer’ (in iOS 27)

Met iOS 27 brengt Apple niet alleen nieuwe functies naar de iPhone, ook CarPlay wordt uitgebreid met handige features. Deze kun je verwachten!

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CarPlay in iOS 27

Er komt een grote update voor de iPhone aan! Apple presenteert op maandag 8 juni 2026 de belangrijkste softwareversies van het jaar, waaronder iOS 27. Met iOS 27 brengt Apple veel nieuwe functies naar de iPhone, maar dat is niet alles. De nieuwe softwareversie zorgt ook voor belangrijke verbeteringen bij CarPlay. Ben je benieuwd wat je kunt verwachten? Deze nieuwe functies komen met iOS 27 mogelijk naar CarPlay!

1. Siri 2.0

De belangrijkste verandering voor iOS 27 wordt naar verluidt Siri 2.0. De nieuwe versie van Siri is veel slimmer en werkt met kunstmatige intelligentie. Dat wordt ook wel tijd, want Apple presenteerde Siri 2.0 al in 2024. Dit jaar lijkt de verbeterde spraakassistent er eindelijk te komen in de vorm van een nieuwe applicatie in iOS 27. Die app werkt als een chatbot, waaraan je vragen kunt stellen en waarbij opdrachten kunt invoeren.

Deze applicatie komt naar zowel de iPhone als CarPlay. Siri is al jaren een belangrijke manier om CarPlay te bedienen en dat gaat in iOS 27 op een veel natuurlijkere manier. Je kunt straks meerdere opdrachten achter elkaar uitvoeren met Siri en de compleet nieuwe applicatie via het scherm van je auto gebruiken. Dat gebeurt vermoedelijk alleen met spraakopdrachten, Siri zal in de auto geen geschreven tekst of afbeeldingen tonen.

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2. Video’s afspelen

Apple werkt al langer aan de mogelijkheid om video’s af te spelen in CarPlay. Dat is een grote verandering, want Apple staat het bekijken van filmpjes in CarPlay nu nog niet toe. Dat is binnenkort wél het geval, maar daarvoor geldt wel een voorwaarde. Je kunt video’s afspelen op het scherm van je wagen, mits de auto geparkeerd staat. De nieuwe functie wordt gekoppeld aan de bewegingssensoren van je iPhone, zodat video’s automatisch geblokkeerd worden als het voertuig in beweging is.

Het afspelen van video’s werkt volgens geruchten via AirPlay, zodat je filmpjes vanaf je iPhone naar het scherm in de auto kunt streamen. Daarnaast komt de Apple TV-app waarschijnlijk voor het eerst naar CarPlay. Zo kun je series en films van Apple TV kijken als de auto geparkeerd staat. Dat is vooral handig bij elektrische wagens, tijdens het opladen kun je zo je favoriete serie of film afspelen. Waar deze nieuwe functie eerder al werd verwacht in iOS 26, is de kans nu groter dat Apple de feature toevoegt aan iOS 27.

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3. Satellietverbinding voor Kaarten

Ben je vaak onderweg met de auto en gebruik je Apple Kaarten veel? In dat geval brengt iOS 27 een handige verbetering naar je iPhone, want Apple breidt de satellietfuncties naar verluidt uit naar Apple Kaarten. Op dit moment kun je noodoproepen op je iPhone al doen via een satellietverbinding, maar daar blijft het niet bij. Volgens geruchten kun je routes in Apple Kaarten vanaf iOS 27 altijd laden, ook als je geen mobiele verbinding hebt.

Het is nog onduidelijk hoe deze nieuwe functie in iOS 27 precies werkt. Op dit moment is de satellietverbinding van de iPhone vooral bedoeld voor noodsituaties, maar die is vanaf iOS 27 mogelijk breder te gebruiken. Apple Kaarten in CarPlay krijgt er in dat geval een handige functie bij, want de routes worden ook in gebieden met slecht of geen mobiel bereik getoond op het scherm in de auto. Zo weet je voortaan precies welke afslag je moet nemen, zelfs als je mobiele verbinding ontbreekt.

Meer over CarPlay

CarPlay wordt in iOS 27 veel slimmer door de integratie van Siri 2.0. Het wordt daarnaast waarschijnlijk mogelijk om video’s te bekijken op het scherm in de auto en een satellietverbinding te gebruiken voor Apple Kaarten. Welke functies Apple precies naar CarPlay brengt weten we op maandag 8 juni 2026 om 19.00 uur. Op die tijd begint de jaarlijkse WWDC, waarbij Apple iOS 27 en alle andere softwareversies presenteert.

Met iOS 27 focust Apple verder op het verbeteren van de bestaande software. Zo zien we Liquid Glass dit jaar weer terug, maar komen er instellingen bij om de leesbaarheid van alle transparante onderdelen te verbeteren. Ben je benieuwd welke nieuwe functies naar CarPlay komen met iOS 27? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je direct op de hoogte bent van alle nieuwe softwareversies!