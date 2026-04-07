CarPlay krijgt in iOS 27 langverwachte functie – en wordt veel beter

Met iOS 27 komt een langverwachte functie eindelijk naar CarPlay. Benieuwd wat er gaat veranderen? Deze verbetering komt naar CarPlay!

CarPlay in iOS 27

Er komt een grote verandering voor CarPlay aan! Apple heeft met iOS 26.4 al nieuwe functies naar het besturingssysteem gebracht. CarPlay heeft sinds iOS 26.4 ondersteuning voor chatbots als ChatGPT, Google Gemini en Claude. ChatGPT heeft inmiddels een speciale applicatie voor CarPlay uitgebracht, die je via spraakbediening kunt gebruiken. Met iOS 27 krijgt CarPlay een soortgelijke functie, waarop we al heel lang wachten.

Apple kondigde jaren geleden al een slimmere versie van Siri aan. De verbeterde uitvoering van de spraakassistent werkt met Apple Intelligence en kan meerdere taken achter elkaar uitvoeren. Zo kun je Siri straks vragen om een mail op te stellen en deze te verzenden naar bepaalde contacten. Deze langverwachte functie komt met iOS 27 niet alleen naar je iPhone, ook CarPlay wordt uitgebreid met Siri 2.0. Dit wordt een aparte applicatie, die met spraakopdrachten functioneert als chatbot.

Siri wordt veel slimmer

Apple staat chatbots sinds iOS 26.4 toe in CarPlay en geeft daarmee een idee van de functies die we in iOS 27 kunnen verwachten. Met ChatGPT zijn de mogelijkheden beperkt, omdat de chatbot geen toegang heeft tot features van je iPhone, andere applicaties en de auto. Siri heeft dat wél, waardoor je met de spraakassistent veel meer taken kunt uitvoeren tijdens het rijden. Zo kun je de verbeterde versie van Siri straks activeren via de spraakbedieningsknop in de auto, terwijl dat bij ChatGPT en andere chatbots niet mogelijk is.

Siri heeft daarnaast toegang tot applicaties die op je iPhone staan. Je kunt Siri straks vragen om Apple Kaarten te openen, een adres te kiezen en te navigeren naar de bestemming. Waar je dat nu in verschillende spraakopdrachten moet doen, kan dat vanaf iOS 27 in slechts één eenvoudige taak. Met iOS 27 komt dus een langverwachte functie naar CarPlay, want Siri 2.0 maakt het besturingssysteem veel beter. Chatbots van derde partijen hebben geen toegang tot andere applicaties of functies van de auto.

Siri in CarPlay.

AI-apps zijn nu al beschikbaar in CarPlay, maar kunnen alleen antwoord geven op de vragen die je inspreekt via de spraakbediening. Bij de vernieuwde versie van Siri heb je veel meer mogelijkheden, omdat de spraakassistent beter geïntegreerd is bij alle Apple-apparaten én de wagen. Met één druk op de spraakbedieningsknop kun je Siri vanaf iOS 27 vragen om bepaalde opdrachten uit te voeren. Zo open je jouw favoriete applicaties, start je een specifieke afspeellijst en verstuur je eenvoudig berichten tijdens het rijden.

Chatbots als ChatGPT zijn zo een versimpelde variant van de nieuwe versie van Siri die met iOS 27 naar CarPlay komt. De langverwachte functie in iOS 27 maakt CarPlay veel gemakkelijker te bedienen, want je kunt straks alles aan Siri vragen. Dat is niet alleen eenvoudiger, maar ook veiliger. Je kunt tijdens het rijden blijven focussen op de weg, terwijl je spraakopdrachten invoert bij Siri.