Vakantiegeld-deals bij Coolblue: korting op de MacBook Air & Pro

Bekijk actie

iOS 27 camera krijgt veel nieuwe functies die je zeker gaat gebruiken

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
29 mei 2026, 15:24
2 min leestijd
iOS 27 camera krijgt veel nieuwe functies die je zeker gaat gebruiken

Apple werkt aan flinke vernieuwingen voor de Camera- en Foto’s-app in iOS 27. Dit zijn functies waar je straks écht iets aan hebt.

Lees verder na de advertentie.

iOS 27 camera krijgt veel nieuwe functies die je zeker gaat gebruiken

Apple lijkt flink uit te gaan pakken met de Camera- en Foto’s-app in iOS 27. Volgens nieuwe geruchten krijgen beide apps een flinke upgrade met slimme AI-functies die het maken én bewerken van foto’s een stuk makkelijker maken.

De grootste verandering zit waarschijnlijk in de Camera-app. Apple geeft je straks meer vrijheid om de interface van de app zelf aan te passen. Zo kun je straks kiezen welke cameraknoppen je boven aan het scherm te zien krijgt en waar ze staan. Gebruik je bijvoorbeeld vaak de timer, belichting of resolutie-instellingen? Dan zet je die gewoon binnen handbereik. Functies die je nooit gebruikt, kun je dan weglaten.

ios 27 camera app

Maar daar blijft het niet bij. Apple werkt ook aan een speciale Siri-modus voor de app. Daarmee wordt de Camera-app in iOS 27 veel meer dan alleen een hulpmiddel om foto’s te maken. Je kunt je iPhone gebruiken om objecten, teksten of locaties te herkennen en daar direct vragen over te stellen. Richt je camera op een gebouw, een product of een menukaart en Siri helpt je meteen verder.

Ook de Foto’s-app krijgt een flinke dosis extra’s. Apple gaat volgens geruchten meerdere bewerkingsfuncties toevoegen. Met de functie ‘Extend’ kun je een foto groter maken dan het oorspronkelijke beeld, waarbij AI de ontbrekende delen aanvult. Daarnaast komt er een functie genaamd ‘Reframe’, waarmee je de compositie van een foto achteraf kunt aanpassen.

camera en foto's app ios 27

Apple zou werkt daarnaast ook een functie waarmee je via tekst of spraak aan kunt geven welke aanpassing je op een foto wilt toepassen. Denk daarbij aan het bijsnijden of het aanpassen van kleuren. Volgens Apple-kenner Mark Gurman is het mogelijk dat deze functie nog niet beschikbaar is in de eerste versie van iOS 27.

Deze functies zorgen er in ieder geval voor dat je minder tijd hoeft te besteden aan ingewikkelde foto-bewerkingen. En dat straks allemaal vanuit de standaard Foto’s-app op je iPhone.

Dit is wanneer iOS 27 verschijnt

Als we de geruchten mogen geloven, dan worden de functies voor de Camera- en Foto’s-app in iOS 27 onthuld vanaf 8 juni tijdens de WWDC. Daarna volgt een testperiode en verschijnt het nieuwe besturingssysteem voor je iPhone vermoedelijk in september voor iedereen.

Wil je niets meer missen van al het belangrijke Apple-nieuws de komende tijd? Schrijf je dan vooral in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je voortaan automatisch op de hoogte!

Volg iPhoned op Google

Volg iPhoned op Google
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Bronnen afbeeldingen: Bloomberg, Bloomberg
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Software Geruchten iOS 27

Bekijk ook

Zo komt de nieuwe versie van Siri eruit te zien (en dit kun je ermee)

Zo komt de nieuwe versie van Siri eruit te zien (en dit kun je ermee)

Vandaag 13:23

Siri krijgt complete app: deze functies kun je verwachten

Siri krijgt complete app: deze functies kun je verwachten

21 mei 2026

Apple toont eerste beelden iOS 27 (met twee opvallende wijzigingen)

Apple toont eerste beelden iOS 27 (met twee opvallende wijzigingen)

20 mei 2026

iOS 26.5 komt snel – inclusief deze 3 handige functies (iPhone-nieuws #19)

iOS 26.5 komt snel – inclusief deze 3 handige functies (iPhone-nieuws #19)

9 mei 2026

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Kopen
Verkopen
Over ons Contact Adverteren