iOS 27 bèta 4 is nu beschikbaar voor testers. Vooral Foto’s, Siri en wifi krijgen handige verbeteringen. Maar niet voor iedereen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 27 bèta 4 is uit: dit zijn de (belangrijkste) nieuwe functies

Apple heeft bèta 4 van iOS 27 uitgebracht. De update is vooral bedoeld voor ontwikkelaars en bevat minder grote veranderingen dan de vorige bèta’s. Toch zitten er een paar handige nieuwigheden in. We zetten de belangrijkste voor je op een rij.

Automatisch afleveringen downloaden

Kijk je vaak series in de Apple TV-app? Dan kan je iPhone straks automatisch de volgende twee afleveringen downloaden. Zodra je een aflevering hebt bekeken, wordt het bestand weer verwijderd. Zo heb je onderweg iets te kijken, zonder dat je opslag snel volloopt.

Foto’s vullen beter het scherm

In de instellingen van de Foto’s-app staat in iOS 27 bèta 4 een nieuwe optie: ‘Zoom foto’s to fill’. Foto’s die bijna hetzelfde formaat hebben als je iPhone-scherm worden een klein beetje ingezoomd. Daardoor zie je minder lege randen. De functie staat standaard aan, maar je kunt het ook uitzetten.

Meer keuzes voor Siri

Apple past ook de instellingen van Siri aan. Het scherm voor het kiezen van een stem ziet er anders uit. Op de iPhone 17 Pro (Max) en de iPhone Air verschijnen ook extra opties die later beschikbaar komen. Daarnaast kun je kiezen hoeveel regels tekst je bij een Siri-voorbeeld ziet.

De nieuwe Siri is echter voorlopig nog niet beschikbaar in de EU. De slimme AI-assistent is hier voorlopig uitgesteld vanwege de Digital Markets Act (DMA).

Nieuwe opties voor video

Wie video’s opneemt met Apple ProRes, kan vanaf iOS 27 bèta 4 kiezen tussen de opties Log en Log 2. Log 2 bewaart meer beeldinformatie. Dat is vooral fijn voor mensen die achteraf hun video willen bewerken.

Meer instellingen voor wifi

Ook bij wifi krijg je meer controle. Je kunt Verbindingsassistent per wifi-netwerk aan- of uitzetten. Zo bepaal je zelf wanneer je iPhone mobiele data mag gebruiken als een wifi-verbinding slecht is.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Kleine aanpassingen bij AirPods

De AirPods-knoppen in het Bedieningspaneel hebben een nieuw uiterlijk gekregen en de adaptieve modus heeft wat extra opties gekregen.

Verwijzing naar de iPhone Fold

Tot slot is in de code een verwijzing gevonden naar een iPhone met twee batterijen. Mogelijk gaat het om de vouwbare iPhone (Ultra), maar Apple heeft daar nog niets over bevestigd.

Wil je geen enkele update van Apple missen? Of weten welke iOS 27-functies nog meer naar je iPhone komen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief!