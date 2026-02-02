iOS 27 wordt de beste iPhone-update in jaren (en dit is de reden)

Apple onthult iOS 27 in juni tijdens de WWDC en het ziet er naar uit dat het de beste iPhone-update wordt die we in jaren hebben gezien.

Volgens berichten van onder meer Bloomberg en The Information heeft Apple twee duidelijke aandachtspunten voor iOS 27:

Integratie van nieuwe AI-functies in het besturingssysteem.

Bugfixes, verbetering van de prestaties en verhoging van de stabiliteit.

Met iOS 27 lijkt Apple klaar te zijn om AI-integratie naar een hoger niveau te tillen, mede dankzij de nieuwe samenwerking met Google. Volgens Bloomberg wil Apple aan Siri een meer chatbot-achtige interface toevoegen. Die zal veel functies bieden die mensen tegenwoordig van een chatbot verwachten, zoals het beantwoorden van vragen, het analyseren van bestanden en het genereren van afbeeldingen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple wil de nieuwe Siri integreren in apps, waaronder Mail, Apple Music, Apple Podcasts, Foto’s en Apple TV. Je kunt Siri dan bijvoorbeeld vragen om een foto te zoeken op basis van een beschrijving van de inhoud, en deze op een bepaalde manier te bewerken.

Dit is in wezen wat Apple het beste doet: een nieuwe techniek smaakvol integreren in zijn ecosysteem. De Siri-chatbot is bijvoorbeeld ook in staat geopende vensters en inhoud op het scherm te analyseren, om aan de hand daarvan acties te ondernemen en opdrachten voor te stellen.

Stabiliteit

iOS 26 was een enorme update voor de iPhone, met als belangrijkste nieuwigheid de Liquid Glass-interface. Liquid Glass heeft tot verdeeldheid geleid en Apple heeft zijn best gedaan om beide partijen tevreden te stellen. Nu is het belangrijk dat Apple de tijd neemt om zich te concentreren op verfijning en stabiliteit. Er zijn duidelijke gebieden in iOS die moeten worden opgeschoond.

Dat is volgens Bloomberg precies wat iOS 27 gaat doen. De update richt zich op nieuwe AI-functies, maar legt verder de nadruk op kwaliteit en prestaties. Apple-ingenieurs zoeken naar overbodige elementen die kunnen worden verwijderd en bugs die moeten worden verholpen. Daarnaast kijken ze naar mogelijkheden om de prestaties en de algehele kwaliteit te verbeteren. Wil je niets missen van de ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!