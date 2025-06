De nieuwe look van iOS 26 op je iPhone is tof, maar het vergrendelscherm heeft ook iets speciaals erbij. Maak kennis met ruimtelijke scènes!

iOS 26: met deze functie wil je je iPhone nooit meer ontgrendelen

Als je iOS 26 voor het eerst ziet valt meteen de nieuwe look op. Icoontjes en vensters hebben een flinke make-over gekregen en lijken gemaakt te zijn van glas. Dat is echter niet het enige dat Apple heeft veranderd. Er zijn meer nieuwe functies die in het oog springen!

Apple heeft met iOS 26 ook een leuke verrassing voor iedereen die iets speciaals wilt met zijn vergrendelscherm. Hiermee kun je vrijwel elke foto voorzien van een 3D-effect. Apple noemt deze functie ruimtelijke scènes (of in het Engels: spatial scenes) en je vergrendelscherm komt er dan een beetje uit te zien als een soort kijkdoos.

Het leuke is dat deze functie met veel foto’s werkt. Het werkt zelfs met getekende plaatjes en oude foto’s. Maar we moeten toegeven: het werkt nniet altijd even goed. Om de functie goed zijn werk te laten doen moeten er veel dieptes in de afbeelding zitten. Ook moet de iPhone deze dieptes goed kunnen herkennen.

Of een foto geschikt is valt niet echt van tevoren te beslissen. Meestal is het een keer uitproberen om te zien wat het resultaat is. Ook handig om te weten: de 3D-effecten werken alleen op het vergrendelscherm van iOS 26 en zijn niet beschikbaar voor het beginscherm.

Als je iOS 26 al op je iPhone hebt staan, kun je de functie het makkelijkst uitproberen door de Foto’s-app te openen. Als je eenmaal een foto hebt gekozen tik je op het icoontje om te delen. Kies voor ‘Gebruik als Achtergrond’ en tik op op het icoontje dat eruit ziet als een zeshoek.

Hieronder zie je het resultaat van een van onze foto’s. Hier hebben we een foto van een paar jaar geleden gebruikt om te laten zien dat het ook met een oudere foto kan.

Deze iPhones krijgen géén iOS 26

iOS 26 komt beschikbaar op vrijwel alle iPhones die iOS 18 ondersteunen. Maar er zijn een paar uitzonderingen. Drie iPhones krijgen de update naar iOS 26 niet, namelijk:

