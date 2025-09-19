Nieuw! iPhone 17 met tot €337 voordeel

Bekijk actie

Apple brengt een nieuwe versie van iOS 26 uit (maar alleen voor deze iPhones)

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
19 september 2025, 11:41
2 min leestijd
Apple brengt een nieuwe versie van iOS 26 uit (maar alleen voor deze iPhones)

Apple komt nu al met een update voor iOS 26, maar die is niet voor elke iPhone. Maar wat doet deze update precies?

Lees verder na de advertentie.

Apple brengt een nieuwe versie van iOS 26 uit (maar alleen voor deze iPhones)

Apple heeft een nieuwe versie van iOS 26.0 uitgebracht, maar de update is alleen beschikbaar voor de iPhone 17-serie. Het gaat om een aparte build die speciaal is bedoeld voor alleen de nieuwste Pro-iPhones, dus de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max.

iPhone 17 Pro leader

De update voor iOS 26 komt op een opvallend moment, want de nieuwe iPhones liggen nog maar net in de winkels. Het is ook niet bekend wat er precies in de update zit, maar het zou goed kunnen dat hiermee een vervelend camera-probleem opgelost wordt. Sommige reviewers en influencers liepen namelijk tegen vreemde issues aan tijdens het maken van foto’s, onder andere met de iPhone 17 Pro.

Gemaakte foto’s lieten dan soms zwarte blokken of vreemde witte kronkels zien als je ze in de Foto’s-app bekeek. Iets dat vooral lijkt te gebeuren wanneer de lens fel LED-licht opvangt.

17 pro max

Apple heeft dit probleem inmiddels bevestigd. Gelukkig komt het maar in zeldzame gevallen voor, maar het blijft natuurlijk erg vervelend. Opvallend is wel dat het probleem ook bij de iPhone Air lijkt te gebeuren. En dat deze update voor iOS 26 vooralsnog alleen voor de Pro-modellen beschikbaar is.

Er gaan inmiddels geruchten dat Apple binnenkort met nóg een update gaat komen. Dit wordt dan iOS 26.0.1. Waarschijnlijk zal deze update dan wel voor alle iPhones zijn.

iPhone 17 Pro (Max) in het kort

De iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max zijn dit jaar de toptoestellen van Apple. Dit zijn de belangrijkste veranderingen:

  • iPhone 17 Pro draait op de A19 Pro-chip;
  • Aangepaste behuizing met vernieuwd ontwerp;
  • Verbeterde 18-megapixel frontcamera;
  • Tot 8x inzoomen zonder kwaliteitsverlies;
  • 48-megapixel camera’s aan de achterkant;
  • Betere accuduur;
  • Nieuwe (knallende) kleuren.

iPhone 17 Pro (Max) kopen

Wil je de iPhone 17 Pro of de iPhone 17 Pro Max kopen? De beste deals vind je in onze prijsvergelijkers!

Apple iPhone 17 Pro deals

Abonnement Los toestel

Apple iPhone 17 Pro

120 min of 120 sms

20000MB (5G)

2 jaar

€ 54,50 p/m

Eenmalig toestel € 189,00

Gemiddeld p/m: € 62,57

Bekijk bij Mobiel.nl
Odido

Apple iPhone 17 Pro

150 min en onbeperkt sms

30000MB (5G)

2 jaar

€ 55,00 p/m

Eenmalig toestel € 239,00

Gemiddeld p/m: € 65,16

Bekijk bij Belsimpel
Vodafone

Apple iPhone 17 Pro

150 min of 150 sms

30000MB (5G)

2 jaar

€ 58,50 p/m

Eenmalig toestel € 192,00

Gemiddeld p/m: € 66,71

Bekijk bij Belsimpel
KPN
Vergelijk alle Apple iPhone 17 Pro abonnementen

Apple iPhone 17 Pro Max deals

Abonnement Los toestel

Apple iPhone 17 Pro Max

onbeperkt min en onbeperkt sms

onbeperktMB (5G)

2 jaar

€ 83,50 p/m

Eenmalig toestel € 233,00

Gemiddeld p/m: € 93,41

Bekijk bij Belsimpel
Odido
Vergelijk alle Apple iPhone 17 Pro Max abonnementen
Bron afbeelding: Apple
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Opmerkelijk iPhone Apple iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max

Bekijk ook

iPhone 17 Pro (Max) niet aan te slepen: levertijden lopen flink op

iPhone 17 Pro (Max) niet aan te slepen: levertijden lopen flink op

Vandaag 11:00

iPhone 17 (Pro) verkoop gestart (en dit bespaar je nu al)

iPhone 17 (Pro) verkoop gestart (en dit bespaar je nu al)

Vandaag 7:45

iPhone 17 Pro én iPhone Air hebben nu al een probleem: dit is er aan de hand

iPhone 17 Pro én iPhone Air hebben nu al een probleem: dit is er aan de hand

Gisteren 11:11

Dit zijn de opslagopties van de iPhone 17-serie: hoeveel GB kies jij?

Dit zijn de opslagopties van de iPhone 17-serie: hoeveel GB kies jij?

17 september 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Apple iPhone 17 Pro
Apple iPhone 17 Pro

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Audio/TV
Prijsvergelijker
Verkopen
Over ons Contact Adverteren