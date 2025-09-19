Apple komt nu al met een update voor iOS 26, maar die is niet voor elke iPhone. Maar wat doet deze update precies?

Apple brengt een nieuwe versie van iOS 26 uit (maar alleen voor deze iPhones)

Apple heeft een nieuwe versie van iOS 26.0 uitgebracht, maar de update is alleen beschikbaar voor de iPhone 17-serie. Het gaat om een aparte build die speciaal is bedoeld voor alleen de nieuwste Pro-iPhones, dus de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max.

De update voor iOS 26 komt op een opvallend moment, want de nieuwe iPhones liggen nog maar net in de winkels. Het is ook niet bekend wat er precies in de update zit, maar het zou goed kunnen dat hiermee een vervelend camera-probleem opgelost wordt. Sommige reviewers en influencers liepen namelijk tegen vreemde issues aan tijdens het maken van foto’s, onder andere met de iPhone 17 Pro.

Gemaakte foto’s lieten dan soms zwarte blokken of vreemde witte kronkels zien als je ze in de Foto’s-app bekeek. Iets dat vooral lijkt te gebeuren wanneer de lens fel LED-licht opvangt.

Apple heeft dit probleem inmiddels bevestigd. Gelukkig komt het maar in zeldzame gevallen voor, maar het blijft natuurlijk erg vervelend. Opvallend is wel dat het probleem ook bij de iPhone Air lijkt te gebeuren. En dat deze update voor iOS 26 vooralsnog alleen voor de Pro-modellen beschikbaar is.

Er gaan inmiddels geruchten dat Apple binnenkort met nóg een update gaat komen. Dit wordt dan iOS 26.0.1. Waarschijnlijk zal deze update dan wel voor alle iPhones zijn.

iPhone 17 Pro (Max) in het kort

De iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max zijn dit jaar de toptoestellen van Apple. Dit zijn de belangrijkste veranderingen:

iPhone 17 Pro draait op de A19 Pro-chip;

Aangepaste behuizing met vernieuwd ontwerp;

Verbeterde 18-megapixel frontcamera;

Tot 8x inzoomen zonder kwaliteitsverlies;

48-megapixel camera’s aan de achterkant;

Betere accuduur;

Nieuwe (knallende) kleuren.

iPhone 17 Pro (Max) kopen

