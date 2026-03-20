Het toetsenbord van je iPhone wordt veel beter (dankzij iOS 26.4)

Piet-Jan Lentjes
20 maart 2026, 15:33
2 min leestijd
Het toetsenbord op je iPhone werkt niet altijd zoals het hoort. Gelukkig lost Apple dit probleem op in iOS 26.4.

Als je het gevoel had dat het toetsenbord van je iPhone sinds iOS 26 een beetje onbetrouwbaar was geworden, dan ben je zeker niet de enige. Met de komst van iOS 26.4 lijkt Apple een probleem met het toetsenbord aan te pakken.

Sinds de release van iOS 26 klagen sommige iPhone‑gebruikers dat het typen wat minder soepel gaat dan voorheen. Het probleem doet zich vooral voor bij snel typen. Je zag aan de animatie dat de letter geselecteerd werd, maar uiteindelijk verscheen hij niet in je tekst. Die ontbrekende letters zorgden er vervolgens voor dat autocorrect de plank missloeg, waardoor woorden vreemd werden aangepast en het typen nog frustrerender werd.

Gelukkig zit er een oplossing aan te komen. In de releasenotes van iOS 26.4 (de Release Candidate) is te lezen dat Apple dit probleem heeft aangepakt. Het is overigens niet de enige verbetering die iOS 26.4 met zich meebrengt, want Apple lost ook een aantal andere bugs op en voegt wat kleine extra’s toe.

Zo komen er acht nieuwe emoji naar je iPhone, waaronder een orka, een trombone en een aardverschuiving. De instelling ‘Reduce bright effects’ zorgt ervoor dat er zo min mogelijk felle flitsen verschijnen wanneer je op elementen zoals knoppen tikt. En de functie ‘Offline muziekherkenning’ in het Bedieningspaneel kan nummers zonder internetverbinding identificeren.

Dit is wanneer iOS 26.4 verschijnt

iOS 26.4 is nu beschikbaar als release candidate voor bètatesters. De officiële release volgt waarschijnlijk in week 13 van 2026.

Bron afbeelding: Onur Binay
