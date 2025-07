iOS 26: zo ziet het vernieuwde Safari eruit op de iPhone

Met iOS 26 komen grote veranderingen naar de iPhone, waardoor Safari helemaal anders wordt. Zo ziet de browser eruit op de iPhone!

iOS 26

Safari krijgt een grote update in 2025! Apple heeft iOS 26 gepresenteerd, waarmee veel veranderingen naar de iPhone komen. Het besturingssysteem krijgt een nieuwe interface, dat we ook terugzien in veel applicaties van het bedrijf. Apple voorziet een aantal veelgebruikte apps van een nieuwe indeling, waaronder Safari. Het vernieuwde design met Liquid Glass schemert vanaf iOS 26 ook door in de browser van het bedrijf.

Dat betekent dat je veel meer transparante kaders ziet en dat Safari er in iOS 26 een zwevende menubalk bijkrijgt. In iOS 18 is dit nog een balk onderaan het scherm, maar daar brengt de volgende softwareversie verandering in. Kies je voor doorzichtige applicaties op je Beginscherm in iOS 26? Dan zie je deze ook terug in Safari als je een webpagina wilt delen. Apple heeft niet alleen voor een nieuw ontwerp in Safari gekozen, de applicatie heeft ook een nieuwe indeling.

Vernieuwde indeling Safari

Bij het bezoeken van een webpagina kun je kiezen voor drie manieren waarop de menubalk en het webadres worden getoond. Je hebt daarbij de opties tussen compact, onder en top. Bij de compacte weergave worden het webadres en de menubalk samengevoegd tot één balk. Onder en top lijken meer op de weergave van iOS 18, waarbij het webadres onder of boven staat. Kies je voor boven bij Safari in 2026? Dan heb je een losse menubalk onderin, de adresbalk verschijnt bovenin het scherm.

Wanneer je scrolt in het tabblad verdwijnt de menubalk vanzelf en wordt de adresbalk verkleind. Het overzicht met alle tabbladen van Safari ziet er eveneens anders uit in iOS 26. Apple heeft een vijftal knoppen toegevoegd, om de webbrowser zo overzichtelijk mogelijk te maken. Zo kun je gemakkelijk een nieuw tabblad openen of wisselen tussen verschillende profielen in Safari. Wil je op het huidige tabblad blijven? Dan kun je simpelweg op de blauwe knop in de rechterbovenhoek drukken.

Safari biedt meer privacy

Met iOS 26 krijgt Safari een compleet nieuw design en een nieuwe indeling, maar dat is niet alles. Apple heeft standaard bescherming tegen fingerprinting toegevoegd aan Safari. Bij fingerprinting worden gegevens over je browser en computer verzameld door websites. Aan de hand van deze informatie wordt je digitaal gevolgd en geïdentificeerd, maar hiertegen ben je vanaf iOS 26 dus standaard beschermd.

Safari is vanaf iOS 26 daardoor weer een stuk veiliger, want het wordt voor websites onmogelijk om een digitale vingerafdruk van je te creëren. Apple brengt iOS 26 uit in september, na de release van de iPhone 17. Het is de verwachting dat iOS 26 op maandag 15 september 2025 beschikbaar is voor alle gebruikers, mits de iPhone ondersteuning heeft voor de update. Lees hier welke iPhones kunnen bijwerken naar iOS 26!