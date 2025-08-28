iOS 26 release: op deze datum komt de grote update naar jouw iPhone

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
28 augustus 2025, 12:26
3 min leestijd
iOS 26 release: op deze datum komt de grote update naar jouw iPhone

De release van iOS 26 komt eraan! Maar wanneer is het écht zover? Wij vertellen je de exacte datum wanneer je iOS 26 kunt installeren!

iOS 26 release: op deze datum komt de grote update naar jouw iPhone

Apple heeft onlangs de datum van de iPhone 17-keynote bekend gemaakt. En daarom weten we nu ook wanneer iOS 26 voor iedereen beschikbaar komt. In voorgaande jaren was dat altijd de maandag na de keynote. Dat betekent dat de datum van de iOS 26 release op 15 september valt.

ios 26 installeren

Meestal kun je dan zo tegen 19:00 uur Nederlandse tijd de update binnenhalen. Al moeten we er wel bij zeggen dat de uitrol meestal in fases gaat, waardoor niet iedereen de update exact tegelijk krijgt. Maar meestal kun je binnen binnen enkele uren je toestel upgraden naar iOS 26.

Welke iPhones krijgen iOS 26?

De meeste iPhones die iOS 18 ondersteunen, krijgen ook de update naar iOS 26. Maar er zijn een paar uitzonderingen. Drie om precies te zijn:

Dat betekent dat alle iPhones vanaf de iPhone 11 op 15 september kunnen updaten naar iOS 26.

Zo installeer je iOS 26

Zodra de update beschikbaar is, krijg je automatisch een melding. Je kunt iOS 26 ook handmatig installeren via ‘Instellingen > Algemeen > Software-update’.

Let erop dat de batterij van je iPhone voldoende is opgeladen je verbinding hebt met wifi. Ook is het slim om ruimte vrij te maken zodat de update soepel verloopt en maakt voor de zekerheid nog even een back-up.

ios 26 opladen

Dit is er nieuw in iOS 26

In iOS 26 zitten natuurlijk veel nieuwe functies, maar de grootste verandering is Liquid Glass. Dit nieuwe ontwerp is gebaseerd op visionOS, het besturingssysteem voor de Apple Vision Pro. Je gaat daarom veel meer transparante kaders en glazen elementen zien. Ook knoppen, schakelaars, schuifregelaars, tekst en mediaknoppen krijgen de nieuwe look.

iPhone 17 keynote: zit jij er klaar voor?

Voordat iOS 26 verschijnt gaat Apple eerst nog de nieuwe iPhones presenteren. Dit gaan ze doen tijdens het aankomende Awe Dropping-event op dinsdag 9 september om 19.00 uur. Er komen in elk geval vier nieuwe iPhones en waarschijnlijk drie nieuwe Apple Watches. Wil je niets missen, schrijf je dan zeker in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je direct op de hoogte!

