iOS 26: publieke bèta is nu door iedereen te installeren

De nieuwste versie van iOS voor de iPhone is nu voor iedereen beschikbaar. Zo kun je de publieke bèta van iOS 26 op jouw toestel installeren!

iOS 26: publieke bèta is installeren op je iPhone

Na de bèta van iOS 26 voor ontwikkelaars is nu ook de publieke versie verschenen. Dit betekent dat iedereen de nieuwste versie van het iPhone besturingssysteem nu kan installeren. Je iPhone moet wel iOS 26 ondersteunen. Check daarom vooraf eerst of jouw toestel de update kan installeren.

Eerst back-up maken …

Wees er ook van bewust dat het hier nog steeds over een testversie gaat, en dat deze versie nog de nodige fouten kan bevatten. Houd ook rekening met een kortere accuduur, vastlopers of apps die minder goed werken.

Maak dus eerst een back-up van je iPhone. Die optie vind je op je iPhone door de ‘Instellingen’ te openen. Daarna tik je op je iCloud-account en ‘Back-up in iCloud’. Vervolgens kies je voor ‘Maak nu back-up’.

… dan installeren

Heb je dat eenmaal gedaan, dan kun je de update installeren. Dat doe je als volgt:

Publieke bèta van iOS 26 installeren op je iPhone Open de ‘Instellingen’ op je iPhone; Ga naar ‘Algemeen’ en tik op ‘Software-update’; Kies onder ‘Bèta-updates’ voor ‘iOS 26 Public Beta’; Tik op ‘Vorige’ (het pijltje naar links); Installeer de update.

Dit is iOS 26: de nieuwe functies

Een van de meest in het oog springende vernieuwingen in iOS 26 is het zogeheten Liquid Glass-design. Dit ‘glazen’ uiterlijk geeft je iPhone een nieuwe look met een moderne, transparante uitstraling.

Het effect zie je onder andere terug in app-iconen, waarvan sommige een doorzichtige of glasachtige achtergrond hebben. Ook widgets en meldingen zijn vernieuwd en hebben een nieuw uiterlijk gekregen. Ze zijn transparant geworden waardoor de achtergrond subtiel zichtbaar blijft, net alsof je er doorheen kijkt.

Daarnaast krijgt de Camera-app een flinke update en wordt het Bedieningspaneel weer een stukje beter. De Foto’s-app heeft ook een update gekregen en daar zie je nog een andere leuke functie.

Wanneer je een foto bekijkt, is er een nieuwe knop in de rechterbovenhoek waarmee je een ‘Spatial Scene’-versie van de afbeelding kunt bekijken. Dit geeft je foto een soort van diepte. Het is vooral leuk om deze functie te gebruiken voor de achtergrond van het vergrendelingsscherm.

Natuurlijk zitten er nog veel meer vernieuwingen iOS 26.