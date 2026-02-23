iOS 26 heeft weer problemen – en blokkeert je favoriete iPhone-apps

Apple heeft nog steeds niet alle problemen in iOS 26 opgelost, want door een softwarefout worden je favoriete iPhone-apps geblokkeerd. Dit is er aan de hand.

Problemen met iOS 26

Heb jij iOS 26 geïnstalleerd en heb je sindsdien problemen met je iPhone? Je bent dan niet de enige, want Apple heeft veel problemen gehad met de softwareversie. Dat is niet verrassend, zo is iOS 26 de grootste software-update in jaren voor de iPhone. Grote updates gaan vaak gepaard met grote problemen, maar die worden doorgaans binnen een aantal maanden opgelost. Dat geldt helaas niet voor alle softwarefouten in iOS 26.

Een vervelend probleem in iOS 26 zorgt er nog steeds voor dat iPhone-apps worden geblokkeerd. Dit komt door een softwarefout in Schermtijd, een handige functie die ervoor moet zorgen dat je minder tijd op je iPhone doorbrengt. Schermtijd biedt de optie om bepaalde limieten op applicaties te plaatsen, maar dat werkt in iOS 26 niet naar behoren. In plaats daarvan worden apps op een willekeurig moment geblokkeerd.

Schermtijd blokkeert apps

Schermtijd geeft gebruikers de mogelijkheid om tijdslimieten voor applicaties in te schakelen. Zo zorgt de functie ervoor dat je jouw favoriete apps niet te vaak of te lang gebruikt. Het instellen van deze limiet kan per categorie, zoals alle applicaties die onder ‘Sociaal’ of ‘Amusement’ passen. Een andere optie is het instellen van tijdslimieten voor specifieke apps, maar deze functie veroorzaakt problemen op de iPhone sinds iOS 26. In iOS 26 worden deze limieten te snel geactiveerd, waardoor bepaalde apps niet meer werken.

Gebruik jij Schermtijd op je iPhone? En kun je applicaties al voor de ingestelde tijdslimiet niet meer gebruiken? In dat geval heb je te maken met een vervelend probleem in iOS 26, dat ervoor zorgt dat jouw favoriete apps te vroeg geblokkeerd worden. Applicaties met een tijdslimiet kun je overigens ook na de limiet nog gebruiken, open de app en tik daarvoor simpelweg op ‘Negeer limiet’. Let dan wel op, want je hebt de instellingen voor de schermtijd dan tijdelijk uitgeschakeld.

Meer over iOS 26

Het probleem in iOS 26 is op een eenvoudige manier op te lossen, maar keert vrijwel dagelijks terug als je Schermtijd gebruikt op je iPhone. De softwarefout in iOS 26 zorgt ervoor dat de tijdslimiet op willekeurige momenten verschijnt bij geselecteerde applicaties, zelfs als je ze nog niet hebt gebruikt. Het wegklikken van de limiet is een optie, al is de kans groot dat je de applicatie daarna alsnog (te) lang gebruikt. Zo heeft de functie weinig invloed meer op het verminderen van je schermtijd.

Apple heeft zelf nog niet gereageerd op de problemen die iOS 26 veroorzaakt bij iPhone-apps met een tijdlimiet. Inmiddels zijn iOS 26.1, iOS 26.2 én iOS 26.3 verschenen, maar de softwarefout is nog steeds niet opgelost. Op de achtergrond werkt Apple aan iOS 26.3.1 en iOS 26.4, waarin Schermtijd hopelijk wel weer naar behoren werkt. Heb jij last van de bug in iOS 26 en wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je geen enkele update mist!