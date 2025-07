Met iOS 26 komen er veel nieuwe functies naar je iPhone én een irritant probleem in Berichten wordt opgelost. Dit gaat er veranderen!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 26 verhelpt irritant probleem op de iPhone (na lang wachten)

Het eerste dat opvalt aan iOS 26 is het nieuwe uiterlijk. Veel apps, vensters en notificaties hebben nu een soort ‘glazen’ look. Apple noemt het Liquid Glass en het is een van de grootste veranderingen voor de iPhone sinds jaren.

Daarnaast zijn er ook veel nieuwe functies en verbeteringen te vinden in het besturingssysteem. En een daarvan lost eindelijk een irritant probleem op.

Dit vervelende probleem zit in de app Berichten. Wanneer je nu een gedeelte van een bericht wilt kopiëren, kan dat niet. Je hebt dan alleen de optie om het hele bericht te reproduceren. Met iOS 26 komt daar eindelijk verandering in.

Je krijgt er in iOS 26 bij Berichten dan een optie bij als je je vinger eventjes op een tekstballon ingedrukt houdt. Naast het gebruikelijke ‘Kopieer’, zie je dan ook de optie ‘Selecteer’ verschijnen. Wanneer je hiervoor kiest wordt het bericht geselecteerd en krijg je voor- en achteraan de zin een bolletje met een streepje te zien. Daarmee kun je dan een gedeelte van het bericht selecteren en kopiëren.

Meer over iOS 26

Apple stapt dit jaar af van de vertrouwde nummering van het iPhone-besturingssysteem. In plaats van iOS 19 komt het bedrijf met iOS 26, vernoemd naar het jaar 2026. Deze nieuwe naamgeving geldt trouwens ook voor watchOS, iPadOS, macOS, tvOS en visionOS.

iOS 26 komt in september uit. Apple kiest er meestal voor om nieuwe softwareversies op maandag of dinsdag uit te brengen, een week na de lancering van de nieuwe iPhones. Waarschijnlijk zal de officiële release van iOS 26 dan op maandag 15 september of dinsdag 16 september vallen.

Wil je altijd op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief of download de iPhoned-app.