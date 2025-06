iOS 26 preview: zo ziet het vernieuwde besturingssysteem eruit

Apple presenteert het nieuw ontworpen iOS 26 tijdens de keynote op maandag 9 juni, maar de beste preview daarvan tot nog toe is er nu al.

iOS 26 preview: zo ziet het eruit op de iPhone

Op maandag 9 juni begint de WWDC en onthult Apple het grote herontwerp van iOS 26. In de tussentijd heeft de bekende ontwerper Sebastiaan de With misschien wel de beste preview van de nieuwe Apple-software tot nog toe gepubliceerd. De With is medeoprichter en ontwerper bij Lux, maker van de apps Halide, Kino, Spectre en Orion. In het verleden heeft hij ook ontwerpprojecten uitgevoerd bij Apple.

Het volledige bericht van de With gaat dieper in op de geschiedenis van het iPhone-ontwerp en behandelt aanwijzingen in iOS 18 die iets vertellen over wat we dit jaar kunnen verwachten. Eerdere geruchten hebben de komende iOS-versie beschreven als een ontwerp met glasachtige effecten die zijn gebaseerd op visionOS. Naar aanleiding hiervan heeft de With zijn preview van iOS 26 Living Glass genoemd.

Living Glass

Aangezien alle Apple-apparaten glazen schermen hebben, past een glasachtige interface daar volgens de With perfect bij. Gebruikers krijgen dan het gevoel dat het glas zelf tot leven komt. Knoppen en bedieningselementen lijken van een ander materiaal gemaakt en reageren mogelijk zelfs op andere elementen in de interface die licht uitstralen. En dat licht verschuift een beetje, net zoals de bedieningselementen in visionOS doen wanneer je er naar kijkt.

Deze effecten kunnen volgens de With subtiel en dynamisch door het systeem worden weergegeven. In vergelijking daarmee zien ‘gewone’ statische interfaces er maar saai en levenloos uit. Glas is ook uitstekend geschikt om inhoud te scheiden. Het kan het materiaal eronder vervagen, maar het kan zich ook onderscheiden van de achtergrond door interactie met licht in zijn omgeving. Bovendien kan het de kleur aannemen van het thema van de interface. Glas vervaagt niet alleen de achtergrond, maar reflecteert ook.

Of de With daadwerkelijk gelijk heeft met zijn iOS 26 preview, zal op 9 juni duidelijk worden. Wil je niets missen, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Voor meer beeldmateriaal van de With kijk je op de website van Lux.