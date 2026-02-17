iOS 26 is minder populair dan iOS 18 (door deze problemen)

Heb jij iOS 26 nog niet geïnstalleerd? Dan ben je niet de enige, want iOS 26 is minder populair dan iOS 18. Door deze verandering komt dat!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 26 minder populair

In 2025 verscheen met iOS 26 de grootste iPhone-update in jaren. Apple introduceerde veel functies én een vernieuwde interface met Liquid Glass. Toch blijkt dit niet voor alle gebruikers reden om iOS 26 direct te installeren, want de update is minder populair dan iOS 18. Apple deelt ieder jaar een overzicht, waarin te zien is op welke versies van het besturingssysteem de meeste iPhones draaien. Dit is het overzicht van 2026:

Device iOS 18 (21-1-2025) iOS 26 (12-2-2026) iPhones van de afgelopen 4 jaar 76 procent 74 procent Totaal aantal iPhones 68 procent 66 procent iPads van de afgelopen 4 jaar 63 procent 66 procent Totaal aantal iPads 53 procent 57 procent

Apple maakt in de statistieken onderscheid tussen de iPhones die de afgelopen vier jaar zijn uitgebracht en het totaal aantal iPhones. Van de nieuwere iPhones ligt het percentage doorgaans hoger, omdat deze al in de winkel worden bijgewerkt naar iOS 26. Aan de gegevens is te zien dat iOS 26 minder populair is dan iOS 18. In totaal draait nu 66 procent van de iPhones op iOS 26, terwijl dat een jaar geleden bij iOS 18 al 68 procent was. Het verschil bij nieuwere iPhones is eveneens twee procent.

iOS 18 vs iOS 26

De verschillen tussen iOS 18 en iOS 26 zijn opvallend. Een verschil van twee procent klinkt misschien weinig, maar komt in de praktijk neer op een groot aantal iPhones. Apple heeft de cijfers bovendien niet in dezelfde periode als in 2025 gedeeld. Het bedrijf publiceerde de statistieken in 2025 op 21 januari, in 2026 verschenen ze pas op 12 februari. Dat betekent in 2025 al meer iPhones waren bijgewerkt naar iOS 18 op een eerder moment.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De statistieken zijn dit jaar drie weken later gepubliceerd, maar iOS 26 is nog steeds minder populair in vergelijking met iOS 18 in 2025. Voor iPadOS 26 geldt overigens het tegenovergestelde, want die update is juist populairder dan iPadOS 18. Meer iPads zijn in 2026 bijgewerkt naar iPadOS 26, in vergelijking met iPadOS 18 in 2025. Dat geldt zowel voor de recente iPads (66 procent) als het totaal aantal iPads (57 procent).

Problemen in iOS 26

Het was al duidelijk dat iOS 26 minder populair was dan iOS 18, maar Apple’s eigen statistieken bevestigen dit nu. Veel gebruikers stellen de update naar iOS 26 uit, omdat het om een hele grote software-update gaat. Grote veranderingen betekenen vaak ook meer problemen, die Apple in de eerste softwareversies doorgaans nog moet verhelpen. Het is op die manier verstandig om te wachten op een latere (en verbeterde) software-update.

Heb jij om die reden nog niet geüpdatet naar iOS 26? In dat geval hebben we goed nieuws, want de meeste softwarefouten zijn inmiddels verholpen. Waar Apple kort na de release problemen had met de leesbaarheid van Liquid Glass, werkt de interface weer naar behoren in de nieuwste softwareversie. Apple heeft de nieuwe functies bovendien efficiënter gemaakt, zodat iOS 26 niet of nauwelijks een negatief effect op de accu van je iPhone heeft. Veel gebruikers hadden na het installeren van iOS 26 problemen met de accuduur van hun iPhone, maar dat is opgelost.

Ben je benieuwd naar het nieuwe design en naar alle functies van iOS 26? Dan is het aan te raden om iOS 26.3 te installeren, die update verscheen op woensdag 11 februari 2026. Wil je geen update van Apple missen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief!