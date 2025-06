iOS 26 heeft compleet nieuw ontwerp: zo ziet Liquid Glass eruit op iPhone

Apple heeft iOS 26 gepresenteerd! Met iOS 26 brengt Apple Liquid Glass naar de iPhone, waardoor het besturingssysteem een nieuw design krijgt. Zo ziet dat eruit.

iOS 26

Apple heeft iOS 26 onthuld tijdens de WWDC 2025! Het is de grootste iPhone-update van het jaar, want het besturingssysteem krijgt een compleet nieuw ontwerp. Apple heeft Liquid Glass geïntroduceerd bij alle nieuwe softwareversies van 2025. Met Liquid Glass zijn menu’s en kaders in iOS 26 transparant, waardoor de achtergrond zichtbaar blijft en het besturingssysteem een glazen uiterlijk krijgt. Alle knoppen, menu-opties, apps en notificaties zien er vanaf iOS 26 compleet anders uit. Benieuwd wat je kunt verwachten? Dit is het nieuwe design!

1. Beginscherm

Met iOS 26 krijg je door Liquid Glass meer opties bij het indelen van het Beginscherm op je iPhone. Het is voor het eerst mogelijk om voor transparante symbolen bij alle applicaties te kiezen. De icoontjes lijken daardoor van glas en weerspiegelen de achtergrond. Dat is niet de enige verandering, want Apple heeft alle symbolen van de applicaties opnieuw ontworpen. Dit nieuwe design komt automatisch naar apps van derde partijen, zodat alle symbolen dezelfde stijl hebben.

Liquid Glass zien we ook terug in de widgets van iOS 26, want die krijgen eveneens een doorschijnend en transparant ontwerp. Heb je liever het ontwerp met gekleurde symbolen bij alle applicaties? In dat geval kun je in IOS 26 ook kiezen voor een standaardweergave, zodat je een gekleurd beginscherm houdt. Bij de gekleurde weergave valt het nieuwe ontwerp van alle icoontjes bij de applicaties nog beter op. Bekijk ze hier:

2. Bedieningspaneel

Het Bedieningspaneel krijgt in 2025 opnieuw een grote update. Het is sinds iOS 18 eindelijk mogelijk om zelf de regelaars aan het Bedieningspaneel toe te voegen én te bepalen waar je deze plaatst. Dat kan in iOS 26 nog steeds, maar Apple heeft het Bedieningspaneel met Liquid Glass in een nieuw jasje gestoken. De regelaars en knoppen in het Bedieningspaneel lijken van glas en de achtergrond blijft zichtbaar. Zo ziet dat eruit:

3. Meldingencentrum

In het Meldingencentrum zien we soortgelijke veranderingen met Liquid Glass in iOS 26. Notificaties krijgen een transparant ontwerp, waarachter de wallpaper of achtergrond zichtbaar blijft. Vind je de meldingen slecht leesbaar in het nieuwe design? In dat geval kun je onder ‘Instellingen > Toegankelijkheid > Weergave en tekstgrootte > Maak minder doorzichtig’ de transparantie van meldingen verminderen. Dit is het Meldingencentrum in iOS 26:

4. Camera

Apple heeft een aantal applicaties een compleet nieuwe indeling gegeven, waaronder de Camera-app. Deze applicatie heeft een ontwerp gekregen dat lijkt op visionOS, het besturingssysteem voor de Apple Vision Pro. Liquid Glass van iOS 26 schemert ook in de Camera-app door, want de menubalk onderin de vernieuwde app is transparant en heeft afgeronde hoeken. Dit is de vernieuwde Camera-app in iOS 26:

5. Instellingen

Naast de Camera-app heeft de Instellingen-app eveneens een nieuw ontwerp gekregen. De aangepaste Instellingen-app heeft een ruimtelijkere indeling, waaraan alle nieuwe symbolen van de applicaties zijn toegevoegd. Daarnaast is een zwevende transparante zoekbalk toegevoegd, die het vinden van bepaalde instellingen gemakkelijker moet maken. De volgorde van de instellingen is verder niet gewijzigd, bekijk de vernieuwde applicatie hier:

Release van iOS 26

Ben je enthousiast over Liquid Glass in iOS 26? Apple brengt de definitieve update uit in september, wanneer de iPhone 17-serie verschijnt. In september kunnen alle gebruikers aan de slag met het nieuwe design van iOS 26. Dat is overigens lang niet de enige verandering in de softwareversie, want er komen veel nieuwe functies naar de iPhone. Zo krijgen de Apple Wallet, Berichten- en de Telefoon-app er handige verbeteringen bij.

Helaas komen deze verbeteringen niet naar alle iPhones, want een aantal toestellen heeft geen ondersteuning voor iOS 26. Deze modellen blijven steken op iOS 18 en moeten het zonder iOS 26 en Liquid Glass doen. Wil je weten of jouw iPhone in september kan bijwerken naar de volgende softwareversie? Lees dan hier welke iPhones ondersteuning hebben voor iOS 26!