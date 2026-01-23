3 redenen om iOS 26 nu écht te installeren (als je iPhone nog op iOS 18 draait)

Draait jouw iPhone nog op iOS 18? Om deze drie redenen is het nu écht tijd om afscheid te nemen van iOS 18 en iOS 26 te installeren op je iPhone!

iOS 26 installeren

In september 2025 bracht Apple de grootste software-update in jaren uit voor de iPhone. Het is inmiddels even geleden dat iOS 26 verscheen, maar veel gebruikers moeten de softwareversie nog installeren. Draait jouw iPhone nog op iOS 18 en heb je de update naar iOS 26 uitgesteld? In dat geval is het tijd om jouw iPhone bij te werken naar de nieuwste softwareversie. Om deze drie redenen moet je iOS 26 direct downloaden!

1. Liquid Glass is verbeterd

Eén van de belangrijkste veranderingen in iOS 26 is de nieuwe interface. Met de introductie van Liquid Glass ziet het besturingssysteem er compleet anders uit. Kaders zijn transparanter en veel elementen lijken van glas. Het nieuwe ontwerp werd wisselend ontvangen, zo ging de leesbaarheid van het besturingssysteem er voor sommige gebruikers op achteruit. Bovendien werkte Liquid Glass nog niet overal naar behoren.

In tussentijdse updates heeft Apple veranderingen doorgevoerd bij Liquid Glass. Gebruikers bepalen nu zelf de helderheid van het nieuwe ontwerp, zodat het besturingssysteem goed leesbaar is voor alle gebruikers. Daarnaast zijn de meeste softwarefouten van iOS 26 inmiddels verholpen. Je hoeft het installeren van iOS 26 dus niet meer uit te stellen om eventuele bugs te voorkomen, want die zijn in iOS 26.2 grotendeels opgelost.

2. Veel nieuwe functies

Naast Liquid Glass brengt iOS 26 veel meer nieuwe functies naar je iPhone. Veel standaard applicaties van Apple zijn een stuk beter geworden, denk hierbij aan Apple Music, Apple Wallet, Berichten, Telefoon en Foto’s. Apple heeft veel verbeteringen en features toegevoegd, die inmiddels probleemloos werken. Dat is niet alles, want iOS 26 breidt ook CarPlay en de AirPods uit met nieuwe features. Wil je deze gebruiken? Dan moet je iOS 26 installeren op je iPhone.

Met iOS 26, iOS 26.1 en iOS 26.2 zijn er al heel veel nieuwe functies naar de iPhone gekomen, maar daar komen binnenkort nóg meer bij. Apple werkt aan nieuwe functies die werken met Apple Intelligence. Zo wordt Siri veel slimmer door de integratie van ChatGPT en Google Gemini. Deze features komen niet beschikbaar in iOS 18, in plaats daarvan moet je iOS 26 installeren om toegang te krijgen tot alle verbeteringen van Apple Intelligence.

Apple brengt met updates niet alleen nieuwe functies naar je iPhone, maar verbetert ook de beveiliging van het besturingssysteem. Deze beveiligingsupdates ontbreken als je wacht met het installeren van iOS 26 op je iPhone. Eerdere iPhones krijgen wel nog nieuwe softwareversies om de beveiliging up-to-date te houden, mits ze geen ondersteuning meer hebben voor iOS 26. Zo bracht Apple recent nog iOS 18.7.3 uit, maar deze update is niet voor alle gebruikers beschikbaar.

Alleen de iPhone XR, iPhone XS en iPhone XS Max hebben ondersteuning voor iOS 18.7.3. Heb jij een iPhone 11 of nieuwer? Dan moet je iOS 26 installeren om de beveiliging van je iPhone op orde te houden. Het is verstandig om bij te werken naar de nieuwste softwareversie, zodat je zeker weet dat je iPhone goed beschermd blijft. In iOS 26 kun je bovendien automatische beveiligingsverbeteringen aanzetten, om je iPhone tussen software-updates extra te beschermen.

Meer over iOS 26

Apple heeft verder meer problemen van iOS 26 opgelost. Zo zorgt de nieuwste versie van het besturingssysteem er niet meer voor dat de accu van je iPhone veel sneller leeg gaat. De software is inmiddels geoptimaliseerd, zodat er niet onnodig veel stroom wordt gebruikt voor bepaalde functies. Door deze optimalisatie lopen applicaties en programma’s bovendien nog maar zelden vast en werkt het besturingssysteem naar behoren.

Het is daarom hoog tijd om iOS 26 op je iPhone te installeren, zodat je aan de slag kunt met alle nieuwe functies. Het is de grootste software-update in jaren, waarmee veel veranderingen naar je iPhone komen. Vrijwel alle Apple-apps zijn uitgebreid met nieuwe features en Apple Intelligence is in het Nederlands beschikbaar. Wil je meer weten over iOS 26? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!