iOS 26 installeren: zo krijg je de update nu al op je iPhone!

Het duurt nog tot september voordat iOS 26 voor iedereen beschikbaar is, maar als je niet wilt wachten kun je nu al de bèta installeren. Wij vertellen hoe!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple doet met de volgende versie van iOS iets speciaals. Er komt geen iOS 19, maar Apple slaat een paar versies over en springt meteen naar iOS 26. De officiële versie van iOS 26 komt pas in september, maar je kunt nu al de bèta installeren.

Ergens halverwege juli komt ook de publieke bèta beschikbaar en die kan iedereen installeren. Maar wil je daar niet op wachten (of zelfs tot september), dan kun je de update nu al op je iPhone zetten.

Voor installeren: back-up maken

Let op: het gaat hier om een testversie die altijd nog de nodige fouten kan bevatten. Houd ook rekening met een kortere accuduur, vastlopers of apps die minder goed werken.

Maak dus altijd een back-up van je iPhone zodat je data veilig is als er iets fout gaat. Die optie vind je op je iPhone door de ‘Instellingen’ te openen. Daarna tik je op je iCloud-account en ‘Back-up in iCloud’. Vervolgens kies je voor ‘Maak nu back-up’.

iOS 26 installeren

Om de bèta van iOS 26 te installeren moet je eerst iets doen. Je hebt namelijk een gratis ontwikkelaarsaccount (developer account in het Engels) nodig. Dat klinkt lastig, maar is het niet.

iOS 26 bèta installeren op je iPhone Open safari en surf naar de Engelstalige ontwikkelaars-website van Apple; Scrol naar beneden en klik op ‘Start Your Enrollment’; Log in met je Apple ID en accepteer de voorwaarden; Ga op je iPhone naar ‘Instellingen > Algemeen > Software-update’; Tik op ‘Betà-updates > iOS 26 Developer Beta’. Soms moet je even wachten of je iPhone eerst herstarten voor de optie beschikbaar komt; Kies voor ‘Vorige’ en tik onderaan op ‘Download en installeer’.

Het downloaden en installeren van iOS 26 duurt even. Zorg daarom dat je iPhone aan de stroom hangt als je aan de slag gaat. Op een iPhone 16 Pro duurde de update ongeveer 2 uur.

iOS 26 heeft een nieuwe look, en het is: glas

Misschien wel de opvallendste verandering van iOS 26 is het nieuwe ‘glazen’ uiterlijk. Apple noemt het Liquid Glass en het is vrijwel overal terug te zien op je iPhone. Zo hebben sommige icoontjes een doorzichtige achtergrond of een glazen look.

Ook in de widgets en notificaties van iOS 26 zie je het terug, want ook die hebben een doorschijnend en transparant ontwerp gekregen. Je ziet dan zelfs de achtergrond nog door de notificatie heen alsof je door glas kijkt.