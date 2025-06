HomePod (mini) krijgt 2 nieuwe functies met iOS 26: dit zijn ze

Met iOS 26 krijgt je iPhone veel nieuwe functies, maar ook de HomePod (mini) krijgt er een paar bij. Wij vertellen je welke dat zijn!

HomePod (mini) krijgt 2 nieuwe features met iOS 26: dit zijn ze

Er gaan al een tijdje geruchten dat er een nieuwe HomePod aan zit te komen, maar tot nu toe heeft Apple nog niets bekendgemaakt. Toch zijn ze de huidige HomePod en HomePod mini niet vergeten, want beide speakers krijgen met de software-update naar iOS 26 (en HomePod 26) er twee functies bij.

Zo hebben een aantal gebruikers de bètaversie al op hun HomePod draaien. Daar hebben ze nu twee interessante nieuwe functies voor de HomePod ontdekt. Deze vernieuwingen maken de slimme speaker weer net wat beter en gebruiksvriendelijker.

1. Handmatig wifi wijzigen op de HomePod met iOS 26

Standaard maakt de HomePod automatisch verbinding met hetzelfde wifi-netwerk als je iPhone of iPad. Maar in de praktijk is dit bij verbindingsproblemen soms lastig te corrigeren of te checken.

Met iOS 26 lijkt daar nu verandering in te komen. In de instellingen van de HomePod is namelijk een nieuw scherm verschenen. Hiermee kun je handmatig een wifi-netwerk bekijken én selecteren. Dit is onder andere handig wanneer je de HomePod regelmatig naar een andere locatie verhuist.

2. Crossfade-optie voor Apple Music op HomePod

Een andere nieuwe functie is de toevoeging van Crossfade voor Apple Music. Deze functie zorgt ervoor dat nummers vloeiend in elkaar overlopen, zonder harde overgangen. Je kunt instellen hoeveel seconden de overgang duurt (volgens berichten van 1 tot maximaal 12 seconden). Deze functie was al beschikbaar op de iPhone, iPad en Mac, maar nu dus ook op de HomePod.

