iOS 26 heeft 13 handige functies (die je waarschijnlijk hebt gemist)

De vernieuwde vormgeving van iOS 26 krijgt veruit de meeste aandacht, maar er zijn ook handige kleinere functies die je mogelijk hebt gemist.

13 handige functies van iOS 26

Je hebt deze 13 handige functies van iOS 26 waarschijnlijk gemist omdat ze niet in de keynote van Apple zijn genoemd. Toch zijn ze wel degelijk belangrijk voor dagelijks gebruik. Van slimme AirPods-functies tot betere inschattingen van de batterijduur. We zetten ze voor je op een rij.

1. Slimme AirPods-functie

Een van de meest handige updates van iOS 26 die je waarschijnlijk hebt gemist, is het automatisch pauzeren van AirPods wanneer het systeem detecteert dat je in slaap bent gevallen. Je wordt dus niet meer ineens wakker met de volgende podcast in je wachtrij, of door luide muziek nadat je in slaap bent gevallen.

2. Handoff ondersteunt CarPlay

Een andere leuke toevoeging is de uitgebreide Handoff: de automatische omschakeling die nu ook CarPlay ondersteunt. Dit is handig wanneer je na het boodschappen doen of na het trainen gaat autorijden, en verder wilt gaan waar je gebleven was met je muziek of podcast.

3. Uitbreiding Dagboek-app

Een andere functie van iOS 26 die je mogelijk hebt gemist, zit in de Dagboek-app. Die ondersteunt nu meerdere dagboeken en inline afbeeldingen. Bovendien komt de app ook naar de iPad en de Mac, met iCloud-synchronisatie tussen alle apparaten voor eenvoudige toegang. Als je de Dagboek-app bij de lancering teleurstellend vond, dan geeft iOS 26 je een goede reden om de app eens opnieuw te bekijken.

4. Wachtwoorden-app houdt geschiedenis bij

De nieuwe app Wachtwoorden krijgt een geschiedenisfunctie waarmee je eerdere wijzigingen voor elke aanmelding kunt bekijken. Dit is vooral handig wanneer je accounts wilt herstellen, of wanneer je wilt controleren welke wachtwoorden je eerder hebt gebruikt.

Het belangrijkste is dat dit een effectieve oplossing biedt voor het probleem dat zich voordoet wanneer je het oude wachtwoord overschrijft en denkt dat het wordt opgeslagen in de app of op de website, maar vervolgens ontdekt dat het oude wachtwoord nog steeds nodig is.

5. Markdown-ondersteuning voor Notities

Je hebt vast ook gemist dat de app Notities in iOS 26 nu het importeren en exporteren van bestanden in het Markdown-formaat ondersteunt. Dit maakt het gemakkelijker voor gebruikers die samenwerken met tools van derden of de voorkeur geven aan gestructureerde schrijfformaten.

6. Woorden spellen tijdens het dicteren

De dictafoon is in iOS 26 beter in het omgaan met unieke spellingen, vooral voor namen of regio-specifieke woorden. Je kunt nu proactief spellen wat je bedoelt in plaats van te vertrouwen op de autocorrectie. Dit is een van die functies die je al veel eerder had verwacht, maar nu is het eindelijk zover.

7. Sluimerfunctie is aanpasbaar

De kans is groot dat je hebt gemist dat je in iOS 26 meer controle krijgt over je wekkers. Je kunt nu namelijk eindelijk zelf de sluimertijd kiezen, variërend van 1 tot 15 minuten.

8. Verbeterd SIM-beheer

Gebruik je twee simkaarten, dan krijg je nieuwe opties met de Focus-modus. Je kunt specifieke simkaarten dempen, afhankelijk van de actieve Focus-modus. Dit maakt het gemakkelijker om zakelijke en persoonlijke contacten te scheiden zonder je hele iPhone uit te schakelen.

9. Verbeterd eSIM-beheer

Je hebt mogelijk ook gemist dat iOS 26 de manier waarop de iPhone eSIM’s beheert heeft verbeterd. Je kunt nu automatisch schakelen tussen reis- en thuislijnen, en de reis-simkaart uitschakelen wanneer je terug bent. Je kunt het thuisnummer nog steeds gebruiken voor FaceTime en Berichten wanneer je in het buitenland bent, zonder dat je de instellingen hoeft te wijzigen.

10. Betere inschatting batterijduur

De batterij-instellingen geven nu de geschatte tijd weer om een bepaald laadniveau te bereiken. Het adaptieve stroomverbruik leert van jouw gedrag en past de prestaties aan op dagen waarop het verwacht dat je meer batterijvermogen zult gebruiken.

11. Uitgebreidere ondersteuning voor Arabisch

Apple heeft de Rekenmachine-app opnieuw ontworpen zodat deze nu ook Oost-Arabische cijfers en een lay-out van rechts naar links ondersteunt. Met een nieuw Multiscript Arabisch toetsenbord kunnen gebruikers zowel Arabisch als Engels typen zonder van toetsenbord te hoeven wisselen.

12. Verbeterde audio in de Podcasts-app

Ook de Podcasts-app heeft in iOS 26 een nieuwe functie die je mogelijk hebt gemist. De app bevat nu de functie ‘Verbeter dialogen’ die de spraakhelderheid verbetert. Bovendien kun je de afspeelsnelheid nu instellen tussen 0,5x en 3x, en je kunt voor verschillende programma’s verschillende snelheden instellen. Er is alleen nog steeds geen functie om stilte over te slaan.

13. Veiligheidscontrole wordt uitgebreid

Veiligheidscontrole kan nu gedeelde toegang voor geblokkeerde contacten verwijderen. Als iemand met wie je eerder informatie hebt gedeeld, is geblokkeerd, kun je nu met één handeling hun toegang tot het hele systeem intrekken.

iOS 26 komt volgende maand beschikbaar

Apple brengt iOS 26 uit in september, na de release van de iPhone 17. Het is de verwachting dat iOS 26 op maandag 15 september 2025 beschikbaar is voor alle gebruikers, mits de iPhone ondersteuning heeft voor de update. Lees hier welke iPhones kunnen bijwerken naar iOS 26!