Belangrijke afspraken wil je natuurlijk niet vergeten. In iOS 26 heeft Apple een nieuwe functie gestopt die daarbij kan helpen!

Deze nieuwe iOS 26-functie zorgt ervoor dat je nooit meer iets vergeet

Apple heeft de Herinneringen-app in iOS 26 een stuk beter gemaakt. Met de nieuwe optie ‘Dringend’ ga je afspraken zeker niet meer vergeten. De optie zorgt er namelijk voor dat je ook een herinnering krijgt wanneer een focus actief is of het geluid op je iPhone is uitgeschakeld.

Zet je een herinnering op Dringend, dan behandelt je iPhone ’m ook echt zo. In de praktijk voelt het alsof je de belangrijke herinnering een soort VIP-status geeft. Dat is natuurlijk perfect voor dingen die niet mogen blijven liggen, zoals het verlengen van je paspoort, een deadline voor school of werk, of die afspraak bij de tandarts die je anders weer moet verzetten.

Het instellen is vrij eenvoudig. Tijdens het maken of het aanpassen van een herinnering kun je de schuifknop bij ‘Dringend’ op aan zetten. Volg daarvoor de onderstaande stappen:

Een dringende herinnering instellen op je iPhone Open de app ‘Herinneringen’; Tik op het plusteken in het blauwe bolletje; Voer de gegevens in van de herinnering en zet de schuifknop bij ‘Dringend’ op aan.

Grootste verandering in iOS 26

De meest in het oog springende nieuwe functie van iOS 26 is het zogeheten Liquid Glass-design. Dit ‘glazen’ uiterlijk geeft je iPhone een nieuwe look met een moderne, transparante uitstraling.

Het effect zie je onder andere terug in app-iconen, waarvan sommige een doorzichtige of glasachtige achtergrond hebben. Ook widgets en meldingen zijn vernieuwd en hebben een nieuw uiterlijk gekregen. Ze zijn transparant geworden waardoor de achtergrond subtiel zichtbaar blijft, net alsof je er doorheen kijkt.

