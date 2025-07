iOS 26 brengt 8 nieuwe emoji naar je iPhone (én iPad): dit zijn ze

Met iOS 26 komen niet alleen nieuwe functies naar je iPhone, er komen ook meer emoji naar je toetsenbord. Dit zijn de acht nieuwe plaatjes!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 26 emoji

Apple brengt dit jaar met iOS 26 grote veranderingen naar je iPhone. Het besturingssysteem krijgt een nieuwe interface, waarbij Apple Liquid Glass op de iPhone introduceert. Vrijwel alle applicaties van Apple krijgen een aangepaste indeling met Liquid Glass. Dat is lang niet alles, want iOS 26 brengt een reeks nieuwe emoji naar de iPhone. Apple introduceert bij iedere softwareversie traditiegetrouw ook nieuwe emoji.

Dat is bij iOS 26 niet anders, met de nieuwe generatie van het besturingssysteem komen acht nieuwe emoji naar je iPhone. Deze nieuwe plaatje zijn inmiddels onthuld op donderdag 17 juli, want die dag was de officiële Wereld Emoji Dag. Om deze dag te vieren worden ieder jaar nieuwe emoji gepresenteerd. Ben je benieuwd welke plaatjes naar je iPhone komen? Dit zijn de acht nieuwe emoji van het jaar:

Nieuwe plaatjes

Met iOS 26 komen de acht bovenstaande emoji naar je iPhone, iPad en Mac(Book). De nieuwe plaatjes zijn een trombone, schatkist, vervormd gezicht, klokhuis van een appel, vechtwolk, balletdanser, Bigfoot en een orka. Deze emoji ontbreken nu nog op je smartphone, maar worden later alsnog toegevoegd. Unicode heeft het eerste ontwerp nu gedeeld, ontwikkelaars van Apple gaan aan de slag met een ander design dat past bij het eigen besturingssysteem.

De emoji op de afbeeldingen worden dus wel nog aangepast, voordat ze met iOS 26 naar de iPhone komen. Ontwikkelaars van Apple hebben doorgaans een aantal maanden nodig om de plaatjes opnieuw te ontwerpen. Het is de verwachting dat de nieuwe emoji pas in het voorjaar naar de iPhone, iPad en Mac(Book) komen. Dat gebeurt vermoedelijk met iOS 26.4, die update verschijnt in maart of april.

Release van iOS 18.4

Apple brengt eens per jaar nieuwe emoji naar je iPhone, dat meestal met een tussentijdse update in het voorjaar gebeurt. In maart 2025 introduceerde het bedrijf al meer emoji met iOS 18.4. Die maand kreeg je er plaatjes als een vingerafdruk, gezicht met wallen, boom zonder bladeren, scherp, knolgroente, harp, schop, spetter en de vlag van Sark bij. Voor meer nieuwe emoji moeten we wachten tot volgend jaar, als Apple iOS 26.4 uitbrengt.

De eerste versie van iOS 26 verschijnt al in september, maar de nieuwe emoji komen pas veel later naar je iPhone. Dit heeft te maken met het ontwerp van de plaatjes, dat wordt de komende maanden aangepast door ontwikkelaars van Apple. De emoji op de afbeelding hebben dus nog niet het definitieve ontwerp, dat zien we waarschijnlijk pas in maart 2026. Wil je daarvan niks missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!