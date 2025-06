De Camera-app op de iPhone heeft in iOS 26 een paar hele leuke upgrades gekregen. Wij laten je hier zien wat er nieuw is!

iOS 26: de Camera-app is stukken beter (dit is waarom)

De Camera is misschien wel een van de leukste apps die iedereen gebruikt. De app heeft in de loop der jaren behoorlijk wat nieuwe functies gekregen, en dat is goed. Maar daardoor werd de app steeds onoverzichtelijker met veel verschillende opties die overal en nergens zaten.

In iOS 26 heeft Apple sommige apps een kleine facelift gegeven. Maar het lijkt erop dat Apple extra moeite heeft gestoken in de Camera-app.

Zo ziet de Camera-app eruit

Zoals je hierboven ziet is de Camera-app een stuk opgeruimder. Veel opties die je niet heel vaak gebruikt zitten nu achter een knop of een soort uitvalmenu. Alle functies die je verwachten zitten echter nog steeds in de app.

Onderaan vind je in de Camera-app van iOS 26 op het eerste gezicht alleen de knoppen ‘Video’ en ‘Foto’. Door erover te vegen kun je wisselen tussen de verschillende opties. Hier vind je de bekende opties, zoals de Portret- en Panoramamodus.

Tik je rechtsboven op de knop met de zes puntjes dan verschijnt er een venster met verschillende opties (deze opties zie je ook als je onderaan op ‘Foto’ tikt). Hier kun je de flitser, live foto’s, de timer en meer instellen.

Met het icoontje links ervan (de bliksemschicht) kun je de flitser snel aanpassen. Het maantje verschijnt alleen als het nodig is, en hiermee kun je de nachtmodus aan of uitzetten.

Video’s maken met de camera-app

Ook bij de optie Video is in de camera-app van iOS 26 alles flink opgeruimd. Linksboven kun je de framerate en de resolutie instellen. Tik je erop? Dan zie je ook hier een nieuwe venster verschijnen waar je de opties individueel kunt aanpassen. Het ligt natuurlijk aan de iPhone welke opties je hier beschikbaar hebt.

Er zitten nog veel meer kleine aanpassingen in de Camera-app van iOS 26, maar die kun je zelf ontdekken als je de update hebt. In september komt iOS 26 officieel uit!