iOS 26 bèta 9 is uit – en dat is een bijzondere iPhone-update

Er is weer een nieuwe testversie van iOS 26 beschikbaar! Met iOS 26 bèta 9 komen opnieuw verbeteringen naar de iPhone. Dit verandert er.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 26 bèta 9

Apple heeft een nieuwe testversie van iOS 26 uitgebracht! Met iOS 26 bèta 9 voert Apple geen grote veranderingen door op de iPhone. In plaats daarvan worden vooral kleine problemen in de software opgelost. Het komt zelden voor dat Apple negen testversies van een nieuwe softwareversie uitbrengt, waardoor bèta 9 een bijzondere update is. Dat het bedrijf nu nóg een nieuwe bèta uitbrengt betekent dat de software nog steeds niet naar behoren werkt.

Het is niet duidelijk welke problemen precies worden opgelost in iOS 26 bèta 9. Het gaat vermoedelijk om kleine aanpassingen, die de software voorbereiden op de definitieve release. Naast de negende testversie voor ontwikkelaars heeft Apple ook de zesde publieke bèta van iOS 26 uitgebracht. Deze is bedoeld voor alle gebruikers die alvast aan de slag willen met de nieuwe functies van iOS 26. Lang hoeven we niet te wachten op iOS 26, want de definitieve update verschijnt binnenkort al.

Véél nieuwe functies

Met iOS 26 komen veel nieuwe functies naar je iPhone. Deze nieuwe features zijn in iOS 26 bèta 9 waarschijnlijk verbetert, zodat ze klaar zijn voor publiek gebruik. Apple introduceert Liquid Glass in iOS 26, waarmee veel glazen en transparante elementen naar het besturingssysteem komen. Dat is niet alles, want het merendeel van de standaardapps op je iPhone krijgen een nieuwe indeling. Zo ziet de Camera-app er compleet anders uit in iOS 26.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Andere veranderingen in iOS 26 zijn meer mogelijkheden op het Vergrendel- en Beginscherm. Je kunt het Vergrendelscherm nog beter personaliseren, door bijvoorbeeld de tijd groter of kleiner te maken. Op het Beginscherm krijg je er meer opties bij, want je kunt voor het eerst voor de heldere weergave bij applicaties kiezen. Met deze weergave worden de symbolen van alle apps transparant, waarbij je het nieuwe ontwerp van Liquid Glass terugziet. In iOS 26 bèta 9 is dit vrijwel onveranderd.

Release van iOS 26

Apple brengt met iOS 26 niet alleen nieuwe functies naar de iPhone, maar kiest ook voor een nieuwe naamgeving. In plaats van iOS 19 brengt Apple iOS 26 uit, waarbij het cijfer verwijst naar het jaar waarin de software voornamelijk wordt gebruikt. Met de nieuwe softwareversie krijgen vrijwel alle applicaties van Apple meer functies, waaronder de Telefoon-, Berichten- en Kaarten-app. In iOS 26 bèta 9 heeft Apple deze applicaties voor zover bekend niet aangepast.

Het is bijzonder dat Apple iOS 26 bèta 9 heeft uitgebracht, want over minder dan een week presenteert het bedrijf de iPhone 17 al. Dat betekent dat de release van iOS 26 nadert, mogelijk verschijnt volgende week de laatste testversie van de software. Ben je benieuwd wanneer jouw iPhone kan updaten? Lees hier alles over de release van de grootste iPhone-update in jaren. Bekijk hier welke iPhones ondersteuning hebben voor iOS 26, zodat je zeker weet dat jouw iPhone binnenkort veel beter wordt!