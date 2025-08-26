Er is weer een nieuwe update voor je iPhone verschenen. Maar zitten er in deze bèta 8 voor iOS 26 ook nieuwe functies?

iOS 26 bèta 8 is uit (maar zijn er ook nieuwe functies?)

Apple werkt gestaag verder aan iOS 26 en heeft inmiddels bèta 8 beschikbaar gesteld voor ontwikkelaars en testers. In deze nieuwe testversie draait het vooral om stabiliteit en betrouwbaarheid. Jammer genoeg zijn er geen grote of opvallende vernieuwingen toegevoegd.

Apple heeft zich met deze update dus weer volledig gericht op het wegwerken van bugs en het oplossen van vervelende softwarefouten. Dat klinkt misschien saai, maar juist deze verbeteringen maken iOS 26 straks een stuk prettiger en soepeler in gebruik.

Elke nieuwe bèta brengt de uiteindelijke release van iOS 26 ook weer dichterbij, en met bèta 8 zijn we nu vrijwel in de laatste fase beland. Het doel van Apple is nu vooral om de puntjes op de ‘i’ te zetten en ervoor te zorgen dat alles vlekkeloos werkt zodra de officiële versie wordt uitgerold.

Geen iOS 19, maar iOS 26

Apple gooit het dit jaar over een andere boeg. Er komt er géén iOS 19, in plaats daarvan introduceert Apple iOS 26. En dat geldt niet alleen voor de iPhone, want ook watchOS, macOS, tvOS en visionOS stappen over op dezelfde naamgeving.

Waarom deze onverwachte sprong? Apple wil wat meer duidelijkheid geven. Tot nu toe liepen de versienummers van de verschillende systemen flink uiteen, waardoor het soms lastig was te zien welke versies eigenlijk bij elkaar hoorden.

Met de nieuwe aanpak wordt dat een stuk eenvoudiger. Alle besturingssystemen krijgen voortaan hetzelfde nummer, gekoppeld aan het jaar waarin ze verschijnen.

Meer weten over iOS 26?

De uiteindelijke versie van iOS 26 verschijnt rond begin september. Die maand presenteert Apple ook de nieuwe iPhones van 2025 en komen de belangrijkste updates van het jaar uit.

