iOS 26 bèta 7 is nu beschikbaar: dit verandert er op je iPhone

Apple heeft enkele weken voor de officiële release iOS 26 bèta 7 uitgebracht en dit is welke veranderingen deze versie naar je iPhone brengt.

Dit zagen we in de iOS 26 bèta’s tot nog toe

De aankomende software-update iOS 26 brengt een heel nieuw ontwerp, nieuwe Apple Intelligence-features, nieuwe functies voor de apps Telefoon en Berichten, en updates voor CarPlay, Apple Music, Kaarten en Wallet. Dit zijn de veranderingen die we in de eerdere bèta’s hebben gezien.

In iOS 26 bèta 2 verschenen er ontwerpaanpassingen, waaronder verbeteringen in de leesbaarheid van het Bedieningspaneel, een betere menu-indeling in Safari en betere toegankelijkheidsopties voor de hoog contrast-modus.

iOS 26 bèta 3 voegde nieuwe achtergrondkleuren en ondoorzichtigheid toe aan een aantal van de meer transparante tabbalken.

iOS 26 bèta 4 heeft de aanpassingen aan de ondoorzichtigheid weer ongedaan gemaakt. Ondertussen maakt het Meldingencentrum nog steeds gebruik van volledige transparantie wanneer het helemaal wordt geopend. iOS 26 bèta 4 heeft ook opnieuw meldingssamenvattingen voor nieuws-apps geïntroduceerd. Apple had deze Apple Intelligence-functie eerder gepauzeerd na klachten dat tekstsamenvattingen de betekenis van koppen konden veranderen.

iOS 26 bèta 5 heeft de Select-knop in Mail teruggebracht, een schakelaar toegevoegd om terug te keren naar de klassieke veegrichting van de cameramodus, en meer.

iOS 26 bèta 6 heeft die schakelaar voor de veegrichting van de camera weer verwijderd, snellere animaties toegevoegd, nieuwe beltonen toegevoegd, en meer.

Dit brengt iOS 26 bèta 7

iOS 26 bèta 7 brengt naast verbeteringen en bugfixes ook een nieuwe functie naar je iPhone.

Adaptiver Power Notifications

iOS 26 introduceert een adaptieve stroom-modus op de iPhone, naast de bestaande Energiebesparingsmodus. Volgens Apple kan deze modus indien nodig prestatieaanpassingen doorvoeren om de batterijduur te verlengen. Denk aan het iets verlagen van de helderheid van het scherm, waardoor sommige activiteiten langer door kunnen. Maar ook aan het automatisch inschakelen van de energiebesparingsmodus wanneer de resterende batterijduur 20 procent aantikt.

iOS 26 bèta 7 voegt een extra schakelaar voor Adaptive Power Notifications toe in de app Instellingen, onder Batterij > Opstartmodus. Met deze instelling geef je aan of je push-meldingen wilt ontvangen wanneer de Adaptieve stroom-modus wordt ingeschakeld. De Adaptieve stroom-modus is alleen beschikbaar op de iPhone 15 Pro-modellen en nieuwer.

Verbeterde screenshots

iOS 26 bèta 7 verhelpt daarnaast ook een bug die er voor zorgde dat screenshots er donkerder uitzagen.

iOS 26 komt in september beschikbaar

Apple brengt iOS 26 voor het grote publiek uit in september, na de release van de iPhone 17. Het is de verwachting dat iOS 26 op maandag 15 september 2025 beschikbaar is voor alle gebruikers, mits de iPhone ondersteuning heeft voor de update. Lees hier welke iPhones kunnen bijwerken naar iOS 26!