iOS 26 bèta 6 is uit (met de volgende nieuwe functies)

Het is weer tijd voor een nieuwe iPhone-update! In iOS 26 bèta 6 zitten een aantal nieuwe functies. Dit is er nieuw.

iOS26 bèta 6 is uit met de volgende nieuwe functies

Er is weer een nieuwe versie van het besturingssysteem voor de iPhone verschenen. In de bèta 6 van iOS 26 zitten deze keer ook daadwerkelijk nieuwe functies. Wij zetten de interessantste vernieuwingen voor je op een rij.

1. Knoppen met Liquid Glass

Verschillende knoppen die je aan en uit kunt zetten hebben nu een Liquid Glass effect gekregen.

2. Nieuwe beltonen

In iOS 26 bèta 6 zitten een reeks van nieuwe beltonen. Sommige hiervan zijn variaties op oude bekende, maar er zitten ook een paar nieuwe bij.

iOS 26 beta 6 adds 6 new ringtones!



All 6 are variants of “Reflection” pic.twitter.com/BN3mWXm2t5 — Aaron (@aaronp613) August 11, 2025

3. Kleine aanpassingen voor het vergrendelscherm

Het vergrendelscherm heeft een kleine aanpassing gekregen. Zo zijn de klok en de numerieke toetsen wat meer doorzichtig geworden.

4. App animaties

Apple heeft de animaties voor het openen en sluiten van apps onder handen genomen. Apps openen hierdoor wat sneller. Daarnaast is er een subtiel stuitereffect toegevoegd, in lijn met de lichte beweging die te vinden is op het toegangsscherm en in het bedieningspaneel.

5. Introductievideo

Wanneer je iOS 26 hebt geïnstalleerd krijg je een korte introductievideo te zien. Hierin worden verschillende nieuwe functies van iOS 26 getoond.

6. Nieuwe look voor Voorvertoning

De app Voorvertoning heeft een paar veranderingen gekregen. De knoppen zijn wat groter geworden en er zijn er een aantal verplaatst.

Meer weten over iOS 26?

De uiteindelijke versie van iOS 26 verschijnt vermoedelijk begin september. Die maand presenteert Apple ook de nieuwe iPhones van 2025 en komen de belangrijkste updates van het jaar uit.

Natuurlijk zitten er nog veel meer vernieuwingen iOS 26. Wil je geen enkele aankondiging en update van Apple missen?