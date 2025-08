iOS 26 bèta 5 is uit (met deze handige verbeteringen voor de iPhone)

Apple heeft iOS 26 bèta 5 uitgebracht! Met de nieuwe testversie komen grote verbeteringen naar de iPhone. Benieuwd welke dat zijn? Wij zetten ze voor je onder elkaar.

iOS 26 bèta 5

Er is weer een nieuwe testversie van iOS 26 beschikbaar! Apple heeft iOS 26 bèta 5 uitgebracht voor ontwikkelaars. In de nieuwe softwareversie voert Apple een reeks verbeteringen door. Het nieuwe ontwerp van iOS 26 is in de vijfde testversie op meer plekken zichtbaar. Met iOS 26 brengt Apple Liquid Glass naar het besturingssysteem, waardoor veel elementen transparant zijn en van glas lijken. Dat is in bèta 5 bij meer onderdelen het geval.

Om Liquid Glass nog beter te integreren in iOS 26 heeft Apple een aantal subtiele veranderingen doorgevoerd. Zo is het symbool van AirDrop aangepast en zijn de knoppen bij het verwijderen van applicaties op het Beginscherm nu ook doorzichtig. Dat is niet alles, want het scherm met de toegangscode van je iPhone is eveneens vernieuwd. Dezelfde animatie zien we in het Bedieningspaneel van de iPhone. De knoppen verschijnen vanaf iOS 26 bèta 5 als volgt:

iOS 26 beta 5 adds a new animation to the passcode screen pic.twitter.com/ZO54DZokA9 — Aaron (@aaronp613) August 5, 2025

Véél nieuwe functies

Apple brengt met iOS 26 heel veel nieuwe functies naar de iPhone. Vrijwel iedere applicatie van Apple wordt uitgebreid met features, waarbij een aantal apps zelfs een compleet nieuwe indeling krijgt. Deze veranderingen vragen in sommige gevallen om uitleg, die Apple in iOS 26 bèta 5 heeft toegevoegd. Wanneer je in iOS 26 een app van Apple voor het eerst opent, krijg je een scherm te zien waarin alle nieuwe functies worden toegelicht.

Daarnaast brengt Apple meer kleine verbeteringen naar de iPhone met iOS 26 bèta 5. Zo heeft de notificatie die bij een laag batterijpercentage verschijnt een nieuw ontwerp gekregen en is de ‘Selecteren’-knop teruggekeerd in de Mail-app. In het Bedieningspaneel zie je direct of een wifi-netwerk beveiligd, bij beveiligde netwerken wordt voortaan een slotje weergegeven. Nog een kleine aanpassing is te vinden in de Camera-app. Daar bepaal je vanaf iOS 26 in welke richting je over het scherm veegt om te wisselen tussen camerafuncties.

Release van iOS 26

Apple heeft met iOS 26 bèta 5 eerdere functies verbeterd én meer features geïntroduceerd. De testversies volgen elkaar nu snel op, want Apple bereidt de release van iOS 26 voor. De definitieve softwareversie verschijnt al over enkele weken, die komt vermoedelijk begin september. Die maand presenteert Apple de nieuwe iPhones van 2025 en komen de belangrijkste updates van het jaar uit.

Ben je benieuwd wanneer iOS 26 naar je iPhone komt? Lees dan hier alles over de verwachte release van iOS 26. Inmiddels kunnen alle gebruikers al aan de slag met de nieuwste softwareversie, want Apple heeft de eerste publieke bèta uitgebracht. Waar iOS 26 bèta 5 alleen bedoeld is voor ontwikkelaars, kunnen alle gebruikers aan de slag met de publieke testversie. Hier leggen we uit hoe je iOS 26 nu al op je iPhone installeert!