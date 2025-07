iOS 26 bèta 4 is uit (met deze verbeteringen voor de iPhone)

Apple heeft de vierde testversie van iOS 26 uitgebracht! Deze verbeteringen komen naar de iPhone met iOS 26 bèta 4.

iOS 26 bèta 4

Er is weer een nieuwe testversie van iOS 26 beschikbaar! Apple heeft iOS 26 bèta 4 uitgebracht, waarmee vooral kleine verbeteringen naar de iPhone komen. Het gaat inmiddels om de vierde testversie van iOS 26, die vooral bedoeld is om softwarefouten op te lossen. Dat is niet alles, want Apple voert opnieuw veranderingen in het ontwerp van het besturingssysteem door. Liquid Glass is in de nieuwste testversie weer beter zichtbaar.

Bij de derde testversie van iOS 26 besloot Apple juist om de glazen elementen in het ontwerp minder doorzichtig te maken. Dat deed het bedrijf om de leesbaarheid te verbeteren, maar dit ging wel ten koste van het nieuwe Liquid Glass. Deze glazen elementen keren weer terug in iOS 26 bèta 4. Menubalken in applicaties als Foto’s, Apple Music en de App Store zijn daardoor transparanter in de nieuwste testversie.

Meer veranderingen in het design

Het nieuwe transparante ontwerp in het Meldingencentrum is eveneens aangepast. Liquid Glass zorgt ervoor dat alle notificaties en elementen in het Meldingencentrum van glas lijken, maar dat ging ten koste van de leesbaarheid. Om dat te verbeteren wordt de achtergrond verduisterd, wanneer in iOS 26 bèta 4 het Meldingencentrum wordt geopend. Op die manier blijft het nieuwe design behouden, terwijl meldingen duidelijk leesbaar zijn.

Daarnaast voert Apple een aantal kleine veranderingen in het ontwerp van iOS 26 bèta 4 door. Het symbool van de Camera-app is aangepast en de menubalk in de applicatie werkt soepeler. Met iOS 26 ziet de Camera-app er compleet anders uit, waarvoor Apple in de vierde testversie een melding heeft toegevoegd. Deze notificatie krijgen alle gebruikers te zien, wanneer ze voor het eerst de Camera-app openen in iOS 26.

iOS 26 Beta 4 features a slightly refreshed Camera icon. pic.twitter.com/DC56UJfFg8 — Beta Profiles (@BetaProfiles) July 22, 2025

Release van iOS 26

Ontvang je regelmatig oproepen van onbekende nummers op je iPhone? In dat geval krijg je er een handige functie bij, in iOS 26 bèta 4 heeft Apple een optie toegevoegd om onbekende nummers om meer informatie te vragen. Andere verbeteringen in de vierde testversie van iOS 26 zijn een nieuwe wallpaper voor zowel de iPhone als CarPlay en een gemakkelijkere manier om je wachtwoord in te voeren in de Wachtwoorden-app.

Met de vierde testversie van iOS 26 focust Apple vooral op het verbeteren van bestaande functies in het besturingssysteem. Ontwikkelaars kunnen nu aan de slag met iOS 26 bèta 4, de definitieve versie van de update komt in september uit. Ben je benieuwd wanneer je iPhone kan bijwerken naar iOS 26? Lees hier meer over de verwachte release! Bekijk hier welke iPhones ondersteuning hebben voor iOS 26, zodat je zeker weet of jouw toestel werkt met dé software-update van 2025!