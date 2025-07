iOS 26 bèta 3 is uit: dit zijn de grootste veranderingen voor iPhone

Apple heeft iOS 26 bèta 3 uitgebracht! Ben je benieuwd wat er allemaal verandert op de iPhone? Dit zijn de belangrijkste nieuwe functies.

iOS 26 bèta 3

Er is een nieuwe testversie van iOS 26 uitgebracht! Apple heeft iOS 26 bèta 3 uitgerold voor ontwikkelaars, zodat zij alvast aan de slag kunnen met alle nieuwe functies in de softwareversie. Het gaat inmiddels om de derde testversie, waarin Apple vooral kleine verbeteringen doorvoert. Testversies zijn bedoeld om de software te perfectioneren, zodat de update in september zonder problemen op alle iPhones geïnstalleerd kan worden.

Apple introduceert met iOS 26 Liquid Glass, waardoor vrijwel alle menubalken en knoppen van het besturingssysteem een nieuw ontwerp krijgen. Lang niet iedereen was enthousiast over dit nieuwe design, omdat de transparante kaders in sommige gevallen slecht leesbaar waren. Zo waren menubalken, het Bedieningspaneel en het Meldingencentrum in eerdere versies van iOS 26 slecht leesbaar, maar daar brengt Apple met de nieuwste bèta verandering in.

Liquid Glass minder transparant

Om de leesbaarheid van het besturingssysteem te verbeteren, heeft Apple menu’s en knoppen minder transparant gemaakt in iOS 26 bèta 3. In applicaties als Apple Music, Podcasts en de App Store zijn de menubalken bijvoorbeeld minder doorschijnend, zodat ze duidelijker zichtbaar zijn. Deze kaders hebben in de derde testversie eerder een witte achtergrond, dan het glazen effect in eerdere bèta’s van iOS 26.

In het ontwerp van het Bedieningspaneel heeft Apple eveneens kleine veranderingen doorgevoerd. Alle regelaars voor Wifi, Bluetooth, AirDrop en Mobiele data krijgen aangepaste kleuren, die feller zijn en beter bij het nieuwe design van het besturingssysteem passen. Daarnaast zijn de symbolen van een aantal apps aangepast, waaronder de iconen van Foto’s en Bestanden. Alle applicaties krijgen nieuwe symbolen in iOS 26, die geleidelijk worden geïntroduceerd.

Bedieningspaneel in iOS 26 bèta 3.

Meer wallpapers in iOS 26 bèta 3

Gebruik je de achtergronden die Apple standaard op je iPhone installeert? In dat geval krijg je er in iOS 26 bèta 3 meer opties bij, want de wallpaper van iOS 26 is in meer kleuren beschikbaar. Waar voorheen enkel de blauwe achtergrond beschikbaar was, komen daar in de derde testversie nog drie opties bij. De iOS 26-wallpaper is dan ook beschikbaar in onder andere de kleuren groen en roze.

Apple verbetert dus voornamelijk het ontwerp van iOS 26 in bèta 3. Er zijn verder (nog) geen nieuwe functies ontdekt, Apple heeft vooral aandacht besteed aan het design van het besturingssysteem. Ontwikkelaars kunnen nu al aan de slag met iOS 26, de definitieve release volgt pas in september. Ben je benieuwd of jij kunt updaten? Lees dan hier welke toestellen werken met iOS 26! Wil je geen enkele aankondiging missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief: