iOS 26: je eigen beltoon instellen op de iPhone wordt gemakkelijker

Stel jij graag een eigen beltoon in op je iPhone, dan zul je blij zijn dat dit in iOS 26 veel gemakkelijker wordt. Dit is hoe het werkt.

Ringtone instellen

Het is natuurlijk al langer mogelijk om de beltoon van je iPhone te veranderen. Daarbij heb je de keuze uit een aantal standaard beltonen. Vind je in de lijst op je iPhone geen ringtone van je gading? Dan kun je er voor kiezen om extra beltonen aan te schaffen. Prijzen variëren van 0,99 tot 1,29 euro.

Daarnaast is het mogelijk om specifieke beltonen voor specifieke contactpersonen in te stellen, zodat je direct al hoort wie er belt zonder dat je op het scherm hoeft te kijken. En dan is het nog mogelijk om je eigen ringtone in te stellen als beltoon, maar dat was tot nog toe niet heel erg gebruiksvriendelijk. Hier komt in iOS 26 dus verandering in!

iOS 26: je eigen beltoon instellen

Tot nog toe moest je een beltoon zelf maken via de app GarageBand, wat zeker niet voor iedereen een gemakkelijk klusje was. In iOS 26 wordt het eindelijk mogelijk om gewoon een eigen muziekbestand in te stellen als beltoon. Alles is mogelijk, zolang het maar een mp3- of m4a-bestand is en het niet langer duurt dan 30 seconden.

Het instellen van een beltoon is in iOS 26 eindelijk een fluitje van een cent geworden. Ga gewoon in de app Bestanden naar de locatie van het mp3- of m4a-bestand, druk er lang op en tik dan op de deelknop (vierkantje met de pijl naar boven). Vervolgens kies je voor ‘Gebruik als beltoon’.

De beltoon staat nu ingesteld. Wil je de ringtone toch weer verwijderen, dan gaat dat op dezelfde manier als het verwijderen van de standaard beltonen die op je iPhone staan. Ga daarvoor naar ‘Instellingen>Horen en voelen>Beltoon’. Vanaf daar kun je de toon ook weer verwijderen door hem even naar links te slepen en op ‘Verwijder’ te tikken.