Apple waarschuwt: iOS 26 kan funest zijn voor de batterij van je iPhone

Ben je van plan om iOS 26 te installeren? Let dan op, want Apple waarschuwt dat iOS 26 ervoor kan zorgen dat de batterij van je iPhone véél sneller leeg gaat.

Apple heeft iOS 26 uitgebracht! Op maandag 15 september verscheen de grootste iPhone-update van 2025. Met de nieuwe softwareversie komen veel nieuwe functies én een aangepaste interface naar de iPhone. Door de introductie van Liquid Glass ziet het besturingssysteem er compleet anders uit, zeker als je voor de heldere weergave bij applicaties kiest. Nu blijkt dat iOS 26 ook een groot nadeel heeft, want de batterij van de iPhone kan veel sneller leeg gaan.

Apple heeft gebruikers in een aankondiging gewaarschuwd voor de negatieve effecten die iOS 26 kan hebben op de batterij van de iPhone. In de aankondiging geeft het bedrijf aan dat iOS 26 er tijdelijk voor kan zorgen dat de iPhone een kortere accuduur heeft. Dat komt door alle nieuwe functies en instellingen die met iOS 26 naar de iPhone komen. Het toestel heeft tijd nodig om deze functies te installeren, dat voor meer achtergrondactiviteit en energieverbruik zorgt.

Batterijduur blijvend korter

Bij de meeste gebruikers heeft iOS 26 tijdelijk een negatief effect op de batterij van de iPhone. Dat is normaal bij grote updates, omdat die veel nieuwe functies naar de iPhone brengen. Deze nieuwe features moeten nog worden ingeladen en geoptimaliseerd, zodat ze zo efficiënt mogelijk werken en zo min mogelijk energie verbruiken. Toch is dit niet bij alle gebruikers het geval, want Apple geeft aan dat de accuduur van de iPhone sommige gevallen blijvend korter wordt door iOS 26.

Volgens Apple hangt het af van je individuele gebruik of iOS 26 een blijvende impact heeft op de batterij van je iPhone. Dit is dus afhankelijk van alle nieuwe functies die je gaat gebruiken, die mogelijk zorgen voor een kortere accuduur. Vooral bij oudere toestellen zal dit te merken zijn, want eerdere processors hebben minder rekenkracht. Dat zorgt ervoor dat ze meer moeite hebben met het laden van nieuwe en vooral zwaardere taken in iOS 26.

iOS 26 brengt meer batterijfuncties

Heb jij nog een oudere iPhone? Houd er dan rekening mee dat iOS 26 ervoor kan zorgen dat de batterij van je iPhone sneller leeg gaat. In de meeste gevallen is dit een tijdelijk effect, door het installeren van alle nieuwe functies. Apple waarschuwt echter dat de accuduur ook blijvend korter kan zijn, nadat je iOS 26 op je iPhone hebt geïnstalleerd. Dit kan vooral funest zijn voor een accu met een batterijcapaciteit lager dan 80 procent.

Vind je dat de accu van jouw iPhone niet lang genoeg meegaat? In dat geval is het aan te raden om nog even te wachten met het installeren van iOS 26, want Apple heeft tijd nodig om alle nieuwe functies te optimaliseren. Wil je nu al aan de slag met alle nieuwe features? In dat geval krijg je er meerdere handige batterijfuncties bij, die moeten voorkomen dat de accu van je iPhone te snel leeg gaat. Lees hier welke functies in iOS 26 de batterij van je iPhone juist moeten verbeteren!