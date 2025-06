AirPods zijn véél beter met iOS 26 (dankzij deze 4 functies) 

De AirPods krijgen met iOS 26 nieuwe functies, waarmee de oortjes veel beter worden. Dit zijn alle verbeteringen!

Nieuwe functies voor AirPods

Goed nieuws als je regelmatig AirPods draagt, want de oortjes worden uitgebreid met nieuwe functies. Apple brengt met iSO 26 niet alleen nieuwe features naar de iPhone, ook de AirPods worden verbeterd. Bij de WWDC 2025 heeft Apple vier veranderingen aangekondigd, die later dit jaar naar de AirPods komen. Benieuwd welke dat zijn? Wij zetten de nieuwe functies voor je onder elkaar!

1. Geluid van studiokwaliteit

Gebruik je de AirPods voor het opnemen van audio? In dat geval krijg je er met iOS 26 een handige functie bij, omdat Apple de microfoon van de AirPods verbetert. De oortjes leggen vanaf iOS 26 audio vast in studiokwaliteit. Deze hogere kwaliteit komt vooral door de inzet van stemisolatie. De nieuwe functie geldt voor alle applicaties, waarbij een microfoon nodig is. Denk hierbij aan Camera en Dictafoon, maar ook aan derde partijen als TikTok en Instagram. Zo kun je de AirPods straks zelfs gebruiken om een podcast of nummer op te nemen.

2. Afstandsbediening voor camera

Na het installeren van iOS 26 kun je de AirPods gebruiken om van een afstand foto’s en video’s te maken met je iPhone. Een soortgelijke feature is al beschikbaar bij de Apple Watch, waarbij je via de smartwatch een foto of video maakt. Vanaf iOS 26 kun je daar de AirPods voor gebruiken, door simpelweg één van de steeltjes in te drukken. De iPhone maakt vervolgens van een afstand de foto of video.

3. Slaapdetectie

Nog een functie die van de Apple Watch naar de AirPods komt is slaapdetectie. Met iOS 26 registreren de AirPods momenten, waarop de gebruikers in slaap is gevallen. De audio gaat dan niet meer eindeloos door, maar wordt automatisch gestopt. De geluidsherkenning bij de AirPods werkt in combinatie met de Apple Watch. Daarvoor registreert de smartwatch je slaap, vervolgens wordt de muziek, podcast of andere audio in de AirPods gedempt.

4. Ondersteuning voor CarPlay

Het grote voordeel van de AirPods is dat de verbinding van de oortjes probleemloos wisselt tussen iOS, iPadOS, watchOS, macOS en tvOS. Daar komt vanaf iOS 26 nog een softwareversie bij, want de AirPods krijgen ondersteuning voor CarPlay. Je kunt de oortjes straks zonder problemen verbinden met het besturingssysteem voor de wagen. Zo wordt het gemakkelijker om onderweg naar muziek of een podcast te luisteren via de AirPods.

Release van iOS 26

Apple heeft iOS 26 al op maandag 9 juni aangekondigd, maar de definitieve softwareversie laat langer op zicht wachten. De grootste updates van het jaar verschijnen doorgaans in september. Het is de verwachting dat iOS 26 (en alle andere softwareversies) op de tweede dinsdag van die maand wordt uitgerold, dit jaar is dat dus dinsdag 9 september. Dan worden de AirPods uitgebreid met alle functies van iOS 26.

Helaas krijgen niet alle AirPods deze verbeteringen van iOS 26. Apple heeft aangekondigd dat alleen de AirPods 4 (met en zonder ruisonderdrukking) en de AirPods Pro 2 worden uitgebreid met de nieuwe features. Eerdere generaties van de AirPods moeten het zonder deze veranderingen doen. Ben je op zoek naar nieuwe AirPods? Bekijk dan hier de laagste prijzen van de AirPods 4 en de AirPods Pro 2: