Apple onthult (per ongeluk) geheim product met iOS 26: dit is ‘m

Apple heeft iOS 26 uitgebracht, waarmee het bedrijf per ongeluk een tot nog toe geheim product heeft onthuld. Om dit toestel gaat het!

iOS 26

Apple heeft iOS 26 aangekondigd, waarmee een nieuwe interface én veel functies naar je iPhone komen. Ontwikkelaars kunnen inmiddels aan de slag met de eerste testversie van iOS 26, waarin een opvallende code is ontdekt. Apple verwijst in de software naar een product, dat nog helemaal niet is uitgebracht. In de software noemt Apple expliciet de AirPods Pro 3, terwijl het bedrijf nog geen formele aankondiging over de oortjes heeft gedaan.

Door de code in de testversie van iOS 26 weten we dat Apple werkt aan de AirPods Pro 3. Deze geruchten gingen al langer, maar dit is voor het eerst dat Apple het (per ongeluk) heeft bevestigd. Het bedrijf houdt bij de AirPods Pro dezelfde naamgeving aan, want de AirPods Pro 2 worden opgevolgd door de AirPods Pro 3. In de code van iOS 26 verklapt Apple geen nieuwe functies van het product. Toch hebben we door eerdere geruchten al een idee van de features die naar de AirPods Pro 3 komen.

AirPods Pro 3

Het is de verwachting dat Apple grote veranderingen doorvoert bij de AirPods Pro 3. De geavanceerde oortjes krijgen een nieuw ontwerp, met kortere steeltjes en vermoedelijk een compacter oplaaddoosje. Dit is voor het eerst dat Apple het design van de AirPods Pro aanpast, want de oortjes zijn vrijwel onveranderd sinds de eerste generatie van de AirPods Pro.

Daarnaast wordt zowel de audiokwaliteit als de ruisonderdrukking sterk verbeterd bij de derde generatie van de AirPods Pro door de nieuwe H3-chip. Dat is niet de enige verbetering, want Apple werkt naar verluidt aan nieuwe gezondheidsfuncties. Eén van die features is een lichaamstemperatuurmeter. De AirPods Pro 3 kunnen een indicatie van je lichaamstemperatuur geven, net als de Apple Watch. Dat is goed nieuws, want het opmeten van je lichaamstemperatuur is betrouwbaarder vanuit je oor dan bij bijvoorbeeld je pols.

Release van de AirPods Pro 3

Het is nog onduidelijk welke functies nog meer naar de AirPods Pro 3 komen. Apple werkt hoogstwaarschijnlijk aan meer toegankelijkheidsfuncties, zo zijn de huidige AirPods al als gehoorapparaat te gebruiken. Bij de AirPods Pro 3 komen meer van dit soort functies. Vermoedelijk wordt ook de microfoon van de oortjes verbeterd, dat bij de bestaande AirPods al een onderdeel is van iOS 26. Bij de AirPods Pro 3 vernieuwt Apple waarschijnlijk ook de hardware van de microfoons.

Dat Apple met iOS 26 de AirPods Pro 3 onthult betekent dat we de oortjes mogelijk nog dit jaar zien. Er gaan al langer geruchten dat Apple de nieuwe generatie van de AirPods in het najaar van 2025 wil uitbrengen. Die geruchten lijken nu bevestigd, waardoor de release van de AirPods Pro 3 waarschijnlijk in oktober of november valt. De oortjes krijgen waarschijnlijk dezelfde startprijs als de AirPods Pro 2, dat is 279 euro bij Apple. Benieuwd wat de laagste prijzen van de AirPods Pro 2 nu zijn? Bekijk ze hier: