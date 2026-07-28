Updaten maar: iOS 26.6 lost een berg beveiligingsproblemen op

Deze iPhone-update lijkt misschien niet zo heel spannend. Maar onder de motorkap worden er behoorlijk wat beveiligingsproblemen opgelost!

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Apple heeft iOS 26.6 uitgebracht voor de iPhone. Het is geen update met toffe nieuwe functies of een opvallend nieuw uiterlijk. Toch is het belangrijk om deze update snel te installeren. De update maakt je iPhone namelijk een stuk veiliger. In iOS 26.6 worden er meer dan 70 beveiligingsproblemen opgelost!

iOS 26.6 is beschikbaar voor de iPhone 11 en nieuwer. Om de update te installeren open je de app ‘Instellingen’. Ga vervolgens naar ‘Algemeen’ en kies voor ‘Software-update’. Haal vervolgens de update binnen.

De fouten zaten die zijn opgelost zaten op allerlei plekken in iOS. Denk aan de App Store, de Contacten-app, de Apple Neural Engine, WebKit en in de kern van het besturingssysteem. WebKit is het onderdeel waarmee Safari en veel andere apps websites laten zien.

Apple zegt niet of deze beveiligingslekken ook daadwerkelijk zijn gebruikt door hackers. Maar nu Apple de fouten bekend heeft gemaakt is het extra belangrijk om te updaten.

Naast de beveiligingsupdates bevat iOS 26.6 ook wat andere aanpassingen. Apple heeft bijvoorbeeld wat zitten sleutelen aan Spotlight. Spotlight is de zoekfunctie waarmee je snel apps, berichten, contacten en andere informatie op je iPhone vindt. Deze aanpassing lijkt vooral een voorbereiding op iOS 27. Waarschijnlijk merk je daar nu nog weinig van.

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iOS 27 komt eraan

Binnenkort komt Apple ook met de volgende versie van het besturingssysteem: iOS 27. De uiteindelijke release van iOS 27 valt tegelijkertijd met de nieuwe iPhones. Dit zal ergens in september zijn. Elke iPhone die iOS 26 kan draaien kan straks ook iOS 27 installeren.

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