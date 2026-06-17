iOS 26.6 release: wanneer komt de volgende update naar je iPhone?

Met iOS 26.6 komen belangrijke verbeteringen naar je iPhone, maar wanneer is de release van de update? Dit zijn de verwachtingen!

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iOS 26.6

Er komt weer een update voor je iPhone aan! Apple werkt aan iOS 26.6, de volgende softwareversie voor je iPhone. De eerste testversies van iOS 26.6 zijn inmiddels beschikbaar voor ontwikkelaars, de definitieve update moet nog verschijnen. Apple heeft de release van iOS 26.6 nog niet aangekondigd, maar houdt ieder jaar wel ongeveer dezelfde tijdlijn aan bij het uitbrengen van updates. Op deze data verschenen soortgelijke softwareversies eerder:

iOS 18.6: dinsdag 29 juli 2025

iOS 17.6: maandag 29 juli 2024

iOS 16.6: maandag 24 juli 2023

iOS 15.6: woensdag 20 juli 2022

Apple heeft iOS 18.6 en eerdere updates ieder jaar rond de laatste week van juli uitgebracht. De release van iOS 26.6 wordt daarom rond dezelfde periode verwacht. Nieuwe softwareversies verschijnen doorgaans op een maandag of dinsdag. Als we ver vooruitkijken kunnen we iOS 26.6 op maandag 27 juli 2026 of dinsdag 28 juli 2026 verwachten. Die dag komt rond 19.00 uur waarschijnlijk een nieuwe softwareversie voor je iPhone beschikbaar.

Belangrijke verbeteringen

Apple heeft de eerste testversies van iOS 26.6 inmiddels uitgebracht, maar daar zijn nog weinig nieuwe functies in gevonden. In de nieuwe softwareversie krijgen gebruikers een melding als ze een maximum aantal nummers hebben geblokkeerd. Apple hanteert een bepaalde limiet bij het aantal nummers dat je kunt blokkeren. Het is niet bekend hoe hoog die limiet is, het gaat vermoedelijk om een hoog aantal. Na het bereiken van die limiet kun je geen extra nummers meer blokkeren.

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Waar dit nu nog voor onduidelijkheid zorgt bij gebruikers, krijgen zij vanaf iOS 26.6 een melding dat ze het maximale aantal nummers hebben geblokkeerd. Om meer nummers te blokkeren moet je in dat geval eerst andere nummers deblokkeren. Verder voert Apple waarschijnlijk vooral belangrijke verbeteringen door in de software, zo worden fouten opgelost en is de beveiliging van je iPhone weer helemaal op orde in iOS 26.6.

iOS 27 komt eraan

Het is niet verrassend dat er met iOS 26.6 weinig nieuwe functies naar je iPhone komen. Het is één van de laatste versies van iOS 26, waarvan de meeste verbeteringen inmiddels zijn uitgerold. Apple werkt op de achtergrond al aan de release van iOS 27, die softwareversie is aangekondigd op de jaarlijkse WWDC. Met iOS 27 komen weer veel grote veranderingen naar je iPhone, dus iOS 26.6 is een relatief kleine update.

Apple brengt de definitieve versie van iOS 27 uit in september, voor die maand komen geen grote veranderingen meer naar je iPhone. Dat maakt de release van iOS 26.6 niet minder belangrijk, want Apple voert doorgaans verbeteringen door in de beveiliging en software van je iPhone. Wil jij geen enkele update van Apple missen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!