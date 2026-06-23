iOS 26.6 brengt een opvallende melding naar je iPhone (met deze waarschuwing)

Binnenkort verschijnt iOS 26.6 en als je die installeert, loop je kans dat je een opvallende melding op je iPhone ontvangt. Dit moet je weten.

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iOS 26.6 brengt een opvallende melding naar je iPhone

In iOS 26.6 lijkt Apple een nieuwe melding toe te voegen met betrekking tot de limieten voor geblokkeerde contacten. Het is alleen onduidelijk of de daadwerkelijke limieten ook zijn gewijzigd.

Uit de code in de bètaversie blijkt dat gebruikers een waarschuwing krijgen als ze het maximale aantal geblokkeerde contacten overschrijden. “You’ve reached the maximum number of blocked contacts. To block additional callers, remove a blocked contact in Settings,” luidt de melding met de titel “Blocked Contacts Limit Reached”.

Uit berichten op sociale media blijkt dat sommige gebruikers geen extra contacten meer kunnen blokkeren nadat ze de limiet van 20.000 hebben bereikt. Anderen melden dat ze in iOS 26.6 al na 8000 de melding ‘Blocked Contacts Limit Reached’ ontvangen. Apple heeft geen documentatie over blokkeerlimieten.

Aangezien de limieten in ieder geval in de duizenden liggen, is het onwaarschijnlijk dat veel mensen problemen met het blokkeren hebben gehad. Maar iemand die regelmatig spam-bellers blokkeert, zou er uiteindelijk wel tegenaan kunnen lopen. iOS 26.6 lijkt duidelijker te maken wanneer een limiet is bereikt en wat je daaraan kunt doen.

Dit kun je doen

De oplossing wanneer je in iOS 26.6 zo’n melding ontvangt, is het verwijderen van oudere geblokkeerde contacten. Dit kun je doen door naar ‘Instellingen > Apps > Telefoon > Geblokkeerde contacten’ te gaan. Er is geen functie om contacten in één keer te deblokkeren. De eenvoudigste manier om een contact te verwijderen, is door deze naar links te vegen. Je kunt ook ‘Wijzig’ selecteren, op de rode min-knop naast elk contact tikken en de optie ‘Deblokkeer’ kiezen.

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Apple heeft vandaag de eerste bètaversie van iOS 26.6 aan ontwikkelaars vrijgegeven, en de software wordt mogelijk binnenkort beschikbaar gesteld aan openbare bètatesters. Een uiteindelijke versie voor het grote publiek laat waarschijnlijk nog enkele weken op zich wachten. Wil je er niets van missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!