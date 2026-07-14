iOS 26.6 brengt extra beveiliging naar je iPhone – maar er is één nadeel

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
14 juli 2026, 15:34
2 min leestijd
iOS 26.6 brengt extra beveiliging naar je iPhone – maar er is één nadeel

Apple lijkt te werken aan een extra beveiliging voor iMessage. Dit blijkt uit de broncode in de nieuwe bèta van iOS 26.6.

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iOS 26.6 brengt een belangrijke beveiliging naar je iPhone

Apple gaat je iPhone in de toekomst beter beschermen tegen gevaarlijke berichten. In iOS 26.6 zit code waarbij je iPhone een waarschuwing kan laten zien wanneer de Berichten-app een mogelijk kwaadaardige iMessage binnenkrijgt.

imessage bericht

Op dit moment nog in de testfase

De nieuwe functie is gevonden in de vijfde betàversie van iOS 26.6. Ziet je iPhone een verdacht bericht, dan kan je iPhone je een waarschuwing geven. De melding is nog niet op een iPhone verschenen en het is daarom nog onduidelijk bij welke berichten Apple precies aan de bel trekt.

Mogelijk is de functie bedoeld voor bepaalde aanvallen en phishing-berichten in iMessage. Bij phishing probeert iemand je voor de gek te houden om zo persoonlijke gegevens te stelen. Apple heeft zelf nog geen uitleg gegeven over de nieuwe waarschuwing.

ios 26.6 melding

Dat Apple deze beveiliging in iOS 26.6 verwerkt is natuurlijk goed, maar er kleeft ook een nadeel aan. Dit soort meldingen lijken ook sterk op de nepwaarschuwingen die je soms te zien krijgt wanneer je een ‘shady’ website in Safari bezoekt. Hierdoor kunnen gebruikers gaan denken dat de beveiligingsmelding juist een poging tot oplichting is.

Meer beveiliging in Berichten

Apple heeft de beveiliging van iMessage de afgelopen jaren al vaker verbeterd. Zo kwam in iOS 14 het beveiligingssysteem ‘BlastDoor’ naar de Berichten-app. Toch lukte het aanvallers in 2021 om deze beveiliging te omzeilen en spyware te installeren.

Later voegde Apple onder meer de Isolatiemodus, Sleutelverificatie van contacten en filters voor spamberichten toe. De nieuwe melding in iOS 26.6 wordt daar waarschijnlijk aan toegevoegd.

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