iOS 26.5 is uit – met 5 grote veranderingen voor de iPhone

Apple heeft iOS 26.5 uitgebracht! Het gaat om een belangrijke update, die je direct moet installeren op je iPhone. Dit zijn alle nieuwe functies.

Updaten maar! Apple heeft iOS 26.5 uitgebracht, waarmee veel nieuwe functies naar je iPhone komen. Het gaat om een relatief grote tussentijdse update, die belangrijk is om zo snel mogelijk te installeren. Apple introduceert niet alleen meer functies, maar lost ook een aantal belangrijke beveiligingsproblemen op. Ben je benieuwd wat er allemaal is veranderd? Dit zijn alle nieuwe features voor je iPhone!

1. Meer dan 50 (!) beveiligingsproblemen

Apple brengt met updates vaak nieuwe functies naar de iPhone, maar dat is bij iOS 26.5 niet de belangrijkste verandering. Met de nieuwe softwareversie worden meer dan vijftig beveiligingsproblemen op de iPhone opgelost. Het gaat om problemen met Opdrachten, Spotlight, screenshots en WebKit. Dit zijn belangrijke programma’s op je iPhone, waardoor het belangrijk is om de update zo snel mogelijk te installeren. Zo weet je zeker dat alle software weer veilig en naar behoren werkt.

2. Wallpapers

In het voorjaar brengt Apple traditiegetrouw nieuwe wallpapers naar de iPhone en dat is met iOS 26.5 niet anders. Apple voegt maar liefst twaalf nieuwe achtergronden toe, die zijn ontworpen in het thema van de Pride-collectie. Je kunt de kleuren van deze wallpapers personaliseren, zodat je voor iedere gelegenheid een passend ontwerp hebt. Je vindt de achtergronden op je Phone onder ‘Instellingen > Achtergrond > Voeg nieuwe achtergrond toe > Pride’.

3. End-to-end encryptie voor Berichten

De Berichten-app is veel veiliger geworden in iOS 26.5, want Apple heeft end-to-end encryptie toegevoegd voor RCS-berichten. RCS (Rich Communication Services) is de opvolger van sms en maakt de communicatie tussen iOS- en Android-apparaten gemakkelijker. In Nederland merken we helaas nog weinig van deze verbetering, omdat RCS hier nog niet wordt aangeboden. Belgische gebruikers kunnen wél al RCS-berichten versturen bij een aantal providers, die berichten zijn vanaf iOS 26.5 beter beveiligd.

4. Verbeteringen in de EU

Gebruikers in de Europese Unie krijgen er nog veel meer functies bij met iOS 26.5. Apple voert een aantal veranderingen door, die in lijn zijn met Europese regelgeving. Door deze wetgeving wordt het eenvoudiger om accessoires van derde partijen te koppelen aan je iPhone. Dat gebeurt voortaan door accessoires dichtbij je iPhone te houden, zoals nu bij de AirPods ook het geval is. Daarnaast kan je iPhone vanaf iOS 26.5 meldingen doorsturen naar smartwatches van andere merken, eerder kon dat alleen naar een Apple Watch.

5. Van iPhone naar Android

Het is sinds iOS 26.4 eenvoudiger om gegevens over te zetten van een iPhone naar een Android-toestel. Je kunt een iPhone nu in de buurt houden van een Android-apparaat, vervolgens worden de gegevens draadloos overgezet bij een nieuw toestel. Daar heb je als gebruiker meer opties bij in iOS 26.5, want je bepaalt dan zelf welke berichten je overzet naar je nieuwe telefoon. Je kunt kiezen voor berichten van het afgelopen jaar, van de afgelopen dertig dagen of alle berichten.

Apple voert met iOS 26.5 verder kleine verbeteringen door. Zo zie je in de Boeken-app nieuwe awards, die vermoedelijk aan het einde van het jaar weer opduiken in een terugblik. Apple Kaarten is ook uitgebreid met een slimme functie, maar die is helaas niet beschikbaar in Nederland en België. In de Verenigde Staten krijgen gebruikers toegang tot ‘Suggested Places’, waarin voorgestelde winkels, restaurants en andere plekken als persoonlijke aanbevelingen verschijnen.

Met iOS 26.5 voert Apple belangrijke verbeteringen door, want naast alle nieuwe functies worden maar liefst vijftig softwarefouten opgelost. Installeer de update daarom zo snel mogelijk, zodat de beveiliging van je iPhone weer helemaal op orde is. Je vindt de update op je iPhone onder 'Instellingen > Algemeen > Software-update'.