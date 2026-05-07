iOS 26.5 brengt véél nieuwe wallpapers naar je iPhone: dit zijn ze

iOS 26.5 RC is uit, wat betekent dat de update binnenkort voor iedereen beschikbaar is – je krijgt dan ook 12 nieuwe wallpapers op je iPhone.

iOS 26.5 brengt véél nieuwe wallpapers naar je iPhone

Apple heeft onlangs aangekondigd dat er een nieuwe Pride-achtergrond in iOS 26.5 en iPadOS 26.5 wordt geïntroduceerd. Inmiddels zijn ook de RC-versies van iOS 26.5 en iPadOS 26.5 uitgebracht. Hierdoor hebben ontwikkelaars en gebruikers van de openbare bètaversie nu al toegang tot de nieuwe wallpapers van iOS 26.5.

Het blijkt dat de nieuwe achtergrond veel meer te bieden heeft dan we hadden verwacht. iOS 26.5 bevat namelijk 11 verschillende versies van de Pride-achtergrond, allemaal in allerlei vrolijke kleuren die prachtig samengaan met het Liquid Glass-ontwerp van Apple.

Zelf aanpassen

Er is in iOS 26.5 ook een aanpassingsfunctie waarmee je zelf kunt kiezen welke kleuren je in wallpapers wilt gebruiken. Met deze aanpassingsfunctie kun je tussen 1 en 12 verschillende kleuren uit de kleurenkiezer selecteren. Elke kleur die je kiest, wordt gecombineerd tot je nieuwe, zelf ontworpen achtergrond. Dus als de 11 vooraf ingestelde opties van Apple je niet genoeg variatie bieden, kun je met iOS 26.5 zelf een perfecte, kleurrijke en glanzende achtergrond maken.

Bekijk ook zeker de gedimde versie wanneer je iPhone in de Always-On-weergavemodus staat. De overgang naar volledige kleur is erg mooi.

Pride Luminance-wijzerplaat en bandje

Apple heeft naast de nieuwe wallpapers in iOS 26.5 ook een bijpassende wijzerplaat voor de Apple Watch toegevoegd in watchOS 26.5. Dat is de nieuwe Pride Luminance-wijzerplaat met een heel aantal aanpassingsmogelijkheden qua lay-out en kleuren. Bovendien komt er ook nog een bandje in stijl van de nieuwe Pride-collectie. Het is een sportbandje met klittenbandsluiting, gemaakt van nylon en voorzien van elf regenboogkleuren.

iOS 26.5 verschijnt bijna

Nu de update watchOS 26.5 Release Candidate beschikbaar is, verwachten we dat de update mogelijk al binnen een week voor iedereen beschikbaar komt. Wanneer het zover is, lees je dat uiteraard gelijk op iPhoned, dus houd onze website in de gaten.