iOS 26.5 release: op deze datum komt de volgende update naar je iPhone

Apple werkt weer aan de volgende software-update! Benieuwd naar de release van iOS 26.5? Op deze datum kun je iOS 26.5 waarschijnlijk installeren op je iPhone.

iOS 26.5 release

Er komt weer een update voor je iPhone aan! Apple werkt aan iOS 26.5, waarmee meer functies aan je iPhone worden toegevoegd. Het bedrijf heeft nog niet onthuld op welke dag de release van iOS 26.5 valt, maar houdt doorgaans dezelfde tijdlijn aan bij het uitbrengen van nieuwe softwareversies. Door eerdere soortgelijke updates krijgen we een goed idee van de releasedatum van iOS 26.5. Op deze data verschenen vergelijkbare softwareversies:

iOS 18.5: maandag 12 mei 2025;

iOS 17.5: maandag 13 mei 2024;

iOS 16.5: donderdag 18 mei 2023;

iOS 15.5: maandag 16 mei 2022.

Deze updates zijn allemaal halverwege mei uitgebracht door Apple, waardoor de release van iOS 26.5 vermoedelijk rond dezelfde periode valt. Apple brengt nieuwe softwareversies vaak op maandag uit, dus de kans is groot dat iOS 26.5 op maandag 11 mei 2026 verschijnt. De software-update kan ook een week later komen, in dat geval valt de release op maandag 18 mei 2026. Nog even geduld dus, want volgende maand krijgt je iPhone er weer nieuwe functies bij.

Nieuwe functies

Ontwikkelaars kunnen al aan de slag met iOS 26.5, waardoor duidelijk is welke functies met de update naar je iPhone komen. Apple werkt al langere tijd aan end-to-end encryptie voor RCS in de Berichten-app. RCS (Rich Communication Services) is de opvolger van sms en maakt de communicatie tussen Apple- en Android-apparaten gemakkelijker. In Nederland ondersteunen (nog) geen providers RCS, maar Apple verbetert de beveiliging van RCS-berichten alvast in iOS 26.5.

Functies die je wél direct kunt gebruiken in Nederland en België hebben te maken met Europese regelgeving. Apple wordt verplicht om bepaalde systemen open te stellen voor derde partijen, dat met iOS 26.5 eindelijk gebeurt. Het wordt daardoor gemakkelijker om accessoires als draadloze oortjes met je iPhone te verbinden. Heb jij oortjes van een ander merk? Dan kun je die voortaan net zo makkelijk koppelen als bij AirPods het geval is.

Hetzelfde geldt voor smartwatches van andere merken, die kunnen vanaf iOS 26.5 notificaties voor het eerst ontvangen van je iPhone. Deze functie is nu nog exclusief voor de Apple Watch, maar daar brengt iOS 26.5 verandering in. Dat is niet alles, want deze smartwatches (en andere accessoires) krijgen ook ondersteuning voor Live activiteiten. Vertoont je iPhone Live activiteiten? Dan verschijnen ze straks ook op een smartwatch of accessoire van een ander merk als deze is verbonden met je iPhone.

Meer over iOS 26.5

Apple legt met de release van iOS 26.5 verder de basis voor een nieuwe feature in Apple Kaarten. Veel gebruikers zullen minder blij zijn met deze verandering, want de navigatiedienst wordt uitgebreid met advertenties. Op dit moment kun je Apple Kaarten nog reclamevrij gebruiken, vanaf deze zomer verschijnen er gesponsorde resultaten als je een zoekopdracht invoert. Apple wil op die manier meer geld verdienen met Apple Kaarten.

Met iOS 26.5 bereidt Apple de software alvast voor op deze advertenties, maar ze worden volgende maand nog niet getoond. Dat gebeurt pas vanaf iOS 26.6 of een latere update. Ben je enthousiast over alle nieuwe functies? Zet maandag 11 mei of maandag 18 mei dan alvast in je agenda, want rond die periode valt de release van iOS 26.5.