Helaas: deze melding in iOS 26.5 wil je juist níét zien op je iPhone

Met iOS 26.5 komen weer nieuwe functies naar je iPhone, maar één melding wil je juist níét zien. Dit gaat er veranderen!

iOS 26.5

Er komt weer een update voor je iPhone aan! Apple werkt aan iOS 26.5, de volgende softwareversie voor de iPhone. Met de update introduceert Apple meer functies, waaronder end-to-end encrypte voor RCS-berichten. Helaas zijn niet alle veranderingen goed nieuws, want Apple legt in iOS 26.5 de basis voor een belangrijke aanpassing in Apple Kaarten. De navigatiedienst wordt voor het eerst uitgebreid met advertenties.

Apple Kaarten kon je tot nu toe altijd reclamevrij gebruiken. In andere applicaties als de App Store toont Apple wél reclame, maar dat geldt niet voor de navigatiedienst. Daar komt dit jaar verandering in, want Apple heeft aangekondigd dat Apple Kaarten binnenkort gesponsorde zoekresultaten gaat tonen. Om gebruikers daarvan op de hoogte te brengen verschijnt in iOS 26.5 een melding, waarin de advertenties worden aangekondigd. Zo ziet die notificatie eruit:

Reclame in Apple Kaarten

Er komen dus grote veranderingen aan voor Apple Kaarten, want je kunt straks niet meer zoeken naar plekken zonder advertenties te zien. Deze verschijnen niet standaard in beeld, maar worden alleen getoond als je een zoekopdracht invoert. Zoek je naar een restaurant, hotel of café in Apple Kaarten? Dan zie je vanaf deze zomer eerst een gesponsord zoekresultaat, dat te herkennen is aan het blauwe label met ‘Reclame’.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Bedrijven kunnen Apple betalen om te verschijnen in gesponsorde zoekresultaten, zodat ze beter vindbaar zijn in Apple Kaarten. De advertenties worden gebaseerd op je locatie, zoektermen en weergave van de kaart als je iets opzoekt. In iOS 26.5 legt Apple de basis voor deze advertenties, waarvoor het bedrijf nu dus een speciale melding heeft ontworpen. Zo zijn alle gebruikers straks direct op de hoogte van de nieuwe functie in Apple Kaarten.

Meer over iOS 26.5

Zit je niet te wachten op advertenties in Apple Kaarten? Dan hebben we goed nieuws, want Apple rolt de nieuwe functie eerst uit in de Verenigde Staten en Canada. Landen als Nederland en België volgen pas later, waardoor deze melding vermoedelijk nog geen onderdeel is van iOS 26.5. Het is nog niet bekend wanneer Apple reclames hier wél toevoegt aan Apple Kaarten, dat gebeurt vermoedelijk met iOS 26.6 of een latere update.

Het staat in ieder geval vast dat Apple Kaarten wordt uitgebreid met advertenties, zeker nu het bedrijf de melding heeft toegevoegd aan iOS 26.5. Andere functies die met iOS 26.5 naar je iPhone komen hebben te maken met Europese wetgeving, die Apple verplicht bepaalde functies open te stellen voor concurrenten. Hier vertellen we alles over de veranderingen in iOS 26.5.