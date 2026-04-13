Er komt weer een nieuwe iPhone-update aan. Met iOS 26.5 krijgt je toestel er weer een aantal handige functies bij.

Deze 5 nieuwe functies komen met iOS 26.5 naar je iPhone (en dit is wanneer)

Apple is alweer druk bezig met de volgende iPhone-update. Binnenkort komt iOS 26.5 eraan en hoewel het geen grote update is, zitten er toch een paar interessante verbeteringen in.

De eerste testversies van iOS 26.5 geven al een goed beeld van wat je kunt verwachten. Zo vind je een van de belangrijkste verbeteringen in de app Berichten. Apple werkt opnieuw aan end-to-end encryptie voor RCS-berichten, wat betekent dat chats tussen iPhone- en Android-gebruikers beter beveiligd worden.

De functie zat al eerder in een testversie, maar haalde toen de uiteindelijke release niet. Met iOS 26.5 lijkt Apple het opnieuw te proberen. Maar het is nog niet helemaal zeker of het deze keer wél wordt uitgerold.

Ook Apple Kaarten krijgt een opvallende verandering. In de code van iOS 26.5 zijn aanwijzingen gevonden dat advertenties binnenkort hun intrede doen in de app. Bedrijven kunnen dan bovenaan zoekresultaten verschijnen of worden aanbevolen via een nieuwe sectie met suggesties. Vooralsnog lijkt deze functie alleen naar Amerika te komen.

Daarnaast werkt Apple aan betere ondersteuning voor accessoires van derden. Denk daarbij aan oordopjes en slimme horloges van andere merken. Deze apparaten kunnen dan straks ook ondersteuning krijgen voor onder andere meldingen, Live Activities en het snel koppelen.

Daarnaast zitten er nog wat kleine veranderingen in de update. Zo maakt je iPhone nu automatisch ook een bluetooth-verbinding met je Magic Keyboard als je hem via een usb-c-kabel hebt aangesloten. En zijn er nieuwe opties beschikbaar voor het meenemen van bestanden wanneer je overstapt van een iPhone naar Android.

Verder blijft iOS 26.5 een kleine update. Apple lijkt zich nu voornamelijk te richten op iOS 27, waar de echte grote vernieuwingen worden verwacht zoals een veel slimmere Siri en nieuwe AI-functies.

En wanneer kun je de dan update installeren? Als alles volgens planning verloopt zal iOS 26.5 in mei verschijnen. Eventjes geduld dus nog!

