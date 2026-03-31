iOS 26.5 bèta 1 is uit – en brengt veel nieuwe functies naar de iPhone

De bèta 1 van iOS 26.5 is beschikbaar en bevat belangrijke wijzigingen voor de Europese Unie en een paar kleinere aanpassingen aan functies.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 26.5 bèta 1 is uit

iOS 26.5 bèta 1 is nu beschikbaar voor ontwikkelaars. Deze versie bevat geen nieuwe Siri-functies, maar wel belangrijke wijzigingen voor de Europese Unie en aanpassingen aan functies die wereldwijd beschikbaar zijn. We zetten ze voor je op een rij.

Advertenties in Apple Kaarten

iOS 26.5 legt de basis voor advertenties in de Apple Kaarten-app. Apple wil deze zomer advertenties introduceren, die worden weergegeven in zoekresultaten.

In de code van iOS 26.5 staat het volgende: “Kaarten kan lokale advertenties weergeven op basis van je geschatte locatie, je huidige zoektermen of het gedeelte van de kaart dat je bekijkt terwijl je zoekt.” Advertenties worden duidelijk gemarkeerd met het label ‘advertentie’.

RCS end-to-end-encryptie

Apple heeft in iOS 26.5 bèta 1 de end-to-end-versleuteling (E2EE) voor RCS-berichten tussen iPhone- en Android-gebruikers opnieuw ingeschakeld. Apple had de functie getest in de bètaversie van iOS 26.4, maar E2EE uiteindelijk niet opgenomen in de definitieve versie.

Er is een schakelaar voor end-to-end-versleuteling in het gedeelte ‘Berichten’ van de app Instellingen en de functie staat standaard ingeschakeld. E2EE voor RCS betekent dat gesprekken tussen iPhone- en Android-gebruikers versleuteld zijn en niet door derden kunnen worden onderschept en gelezen.

Veranderingen voor wearables van derden in de EU

Apple werkt aan nieuwe interoperabiliteitsfuncties in de EU om te voldoen aan de eisen van de Digital Markets Act (DMA). Apple heeft deze functies al in eerdere bètaversies getest, maar de functie voor het delen van Live-activiteiten is nieuw.

Nabijheidskoppeling – apparaten zoals oordopjes kunnen op dezelfde manier als AirPods met een iOS-apparaat worden gekoppeld door het accessoire dicht bij een iPhone of iPad te houden. Vervolgens kan met één tik een eenvoudig koppelingsproces worden gestart, zonder dat er meerdere stappen nodig zijn.

– apparaten zoals oordopjes kunnen op dezelfde manier als AirPods met een iOS-apparaat worden gekoppeld door het accessoire dicht bij een iPhone of iPad te houden. Vervolgens kan met één tik een eenvoudig koppelingsproces worden gestart, zonder dat er meerdere stappen nodig zijn. Meldingen – accessoires van derden, zoals smartwatches, kunnen meldingen van de iPhone ontvangen. Gebruikers kunnen inkomende meldingen bekijken en erop reageren, iets wat normaal gesproken beperkt is tot de Apple Watch. Meldingen kunnen slechts naar één verbonden apparaat tegelijk worden doorgestuurd.

– accessoires van derden, zoals smartwatches, kunnen meldingen van de iPhone ontvangen. Gebruikers kunnen inkomende meldingen bekijken en erop reageren, iets wat normaal gesproken beperkt is tot de Apple Watch. Meldingen kunnen slechts naar één verbonden apparaat tegelijk worden doorgestuurd. Live-activiteiten – Live-activiteiten kunnen worden gesynchroniseerd met een draagbaar apparaat van derden, net zoals andere meldingen.

Er is nog niets bekend over wanneer de EU-functies voor wearables van derden worden gelanceerd. Apple heeft deze functies ook getest in de bètaversies van iOS 26.3 en iOS 26.4, maar heeft ze verwijderd in de uiteindelijke versies.

Apple Boeken

In de Apple Boeken-app wordt melding gemaakt van nieuwe beloningen, die waarschijnlijk bedoeld zijn voor eindejaarsoverzichten.

Magic accessoires

Wanneer je in iOS 26.5 bèta 1 een accessoire zoals een Magic Keyboard via USB-C op een iPhone aansluit, maakt de iPhone automatisch een Bluetooth-verbinding met het accessoire.

iPhone naar Android

Als je overstapt van een iPhone naar een Android-toestel, is er een nieuwe instelling waarmee je kunt kiezen welke bijlagen van berichten je wilt overzetten. Je kunt kiezen uit ‘Alles’, ‘1 jaar’ of ‘30 dagen’.

iOS 26.5 verschijnt in mei

iOS 26.5 verschijnt in mei

We verwachten dat Apple de uiteindelijke versie van iOS 26.5 uitbrengt in mei van dit jaar.