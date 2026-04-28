iOS 26.5 bèta 4 is uit – wanneer komt de update naar je iPhone?

Bèta 4 van iOS 26.5 is onlangs verschenen voor je iPhone. Maar wanneer is iOS 26.5 dan voor iedereen te downloaden?

iOS 26.5 bèta 4 is uit: wat zijn de verbeteringen?

Apple heeft opnieuw een testversie van iOS uitgebracht. De vierde bèta van iOS 26.5 en iPadOS 26.5 is nu beschikbaar, een week nadat bèta 3 verscheen. Daarmee zet Apple waarschijnlijk de laatste puntjes op de i voordat de definitieve update voor iedereen wordt uitgerold.

Zoals vaker bij een tussentijdse iOS-update lijkt het hier niet te gaan om een grote vernieuwingen, maar vooral om stabiliteit, bugfixes en kleine verbeteringen. Het lijkt erop dat iOS 26.5 niet heel veel updates meer gaat krijgen en dat Apple waarschijnlijk vooral bezig is met de volgende versie van het besturingssysteem, iOS 27.

In iOS 26.5 zitten wel een aantal nieuwe functies. Zo werkt Apple aan veranderingen binnen Kaarten. In de Verenigde Staten en Canada komen straks advertenties in Apple Kaarten, inclusief een nieuwe sectie met ‘Suggested Places’.

Daarin verschijnen aanbevelingen op basis van populaire plekken, recente zoekopdrachten en wat er in de buurt trending is. Dat klinkt handig, al zullen niet alle iPhone-gebruikers blij worden van nóg meer advertenties op hun scherm.

In Europa komen er een aantal interessante verbeteringen aan. Door de Digital Markets Act moet Apple meer mogelijkheden geven aan accessoires van andere merken. Daardoor moeten meldingen, Live Activiteiten en het sneller koppelen straks ook beter werken met slimme horloges en draadloze oordopjes van andere partijen.

Release van iOS 26.5

In iOS 26.5 bèta 4 zitten dus vooral veel kleine software-updates en bugfixes. En het lijkt erop dat dit een van de laatste bèta’s van iOS 26.5 is. Maar wanneer komt iOS 26.5 dan voor iedereen uit? Dat gaat gelukkig niet zo heel lang meer duren. Waarschijnlijk zal de update ergens halverwege mei verschijnen.

