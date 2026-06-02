iOS 26.5.1 is uit – en lost dit belangrijke iPhone-probleem op

Apple heeft een update voor de iPhone uitgebracht! Met iOS 26.5.1 wordt een belangrijk probleem opgelost op een aantal iPhones. Om dit probleem gaat het!

iOS 26.5.1

Er is weer een update voor de iPhone beschikbaar! Apple heeft iOS 26.5.1 uitgebracht, waarmee een belangrijk probleem op de iPhone wordt verholpen. Bij een aantal iPhones veroorzaakte iOS 26.5 problemen met opladen. Het lukte bij deze toestellen niet meer om op te laden met een kabel, wanneer de batterij bijna leeg was. Dat is een groot probleem, waardoor gebruikers aangewezen waren op draadloos opladen.

Dit probleem is opgelost in iOS 26.5.1, dus het is belangrijk om de update zo snel mogelijk te installeren. De softwarefout kwam alleen voor bij de iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone 17e en de iPhone Air. Heb jij één van deze iPhones? Dan is de nieuwe softwareversie nu te downloaden. Voor alle andere apparaten is geen nieuwe software beschikbaar, die zijn met iOS 26.5 helemaal up-to-date.

Heb jij een iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone 17e of iPhone Air? Het is dan belangrijk om de nieuwe softwareversie zo snel mogelijk te installeren. Met iOS 26.5.1 weet je zeker dat je iPhone weer naar behoren werkt en dat je geen problemen hebt met opladen als de batterij bijna leeg is. Installeren van de nieuwe software-update doe je op de volgende manier:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone; Ga naar ‘Algemeen’; Kies voor ‘Software-update’; Installeer tot slot iOS 26.5.1.

Heb je iOS 26.5.1 nog niet op je iPhone geïnstalleerd? In dat geval moet de nieuwe softwareversie eerst gedownload worden, vervolgens werkt je iPhone automatisch bij. Het is overigens aan te raden om automatische updates in te schakelen, zodat je iPhone updates vanzelf installeert. Deze functie vind je onder ‘Instellingen > Algemeen > Software-update > Automatische updates’. Zet daar de schakelaar aan om nieuwe softwareversies voortaan automatisch te downloaden.

Zie je de update niet, terwijl je wel een iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone 17e of iPhone Air hebt Dan is de kans groot dat je de softwareversie al hebt geïnstalleerd. Onder ‘Instellingen > Algemeen > Info > iOS-versie’ zie je op welke softwareversie je iPhone draait. Staat daar iOS 26.5.1? Dan hoef je niks te doen, want dat betekent dat je iPhone weer helemaal naar behoren werkt.

Met iOS 26.5.1 heeft Apple één van de laatste softwareversies van iOS 26 uitgebracht. Binnenkort presenteert het bedrijf de grootste updates van 2026, waaronder iOS 27. Hier lees je alles over de datum waarop Apple iOS 27 presenteert aan het grote publiek.