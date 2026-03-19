iOS 26.4 Release Candidate is uit – met 13 verbeteringen voor je iPhone

Apple heeft de eerste Release Candidate-versie van iOS 26.4 uitgebracht, met maar liefst 13 nieuwe verbeteringen die naar je iPhone komen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dat Apple de Release Candidate van iOS 26.4 heeft uitgebracht, betekent drie dingen. Ten eerste dat iOS 26.4 op zeer korte termijn voor het grote publiek wordt uitgebracht. Ten tweede dat iOS 26.5 bèta eraan komt, met de eerste door Gemini aangestuurde Siri- en Apple Intelligence-functies. En ten derde dat Apple gedetailleerde release notes heeft gedeeld over de verbeteringen in iOS 26.4. Die laatste zetten we voor je op een rij.

Apple Music

Playlist Playground (bèta) stelt op basis van je beschrijving een afspeellijst samen, compleet met titel, beschrijving en tracklist. Met ‘All Upcoming Concerts’ ontdek je optredens in de buurt van artiesten uit je bibliotheek. Je krijgt ook aanbevelingen voor nieuwe artiesten op basis van wat je luistert. De functie ‘Offline muziekherkenning’ in het Bedieningspaneel identificeert nummers zonder internetverbinding en geeft de resultaten automatisch weer zodra je weer online bent. De Achtergrondmuziek-widget met Slaap, Relaxed, Productiviteit en Welzijn brengt samengestelde afspeellijsten naar het startscherm. Achtergronden op volledig scherm geven albums en afspeellijsten een aantrekkelijker uiterlijk.

Toegankelijkheid

De instelling ‘Reduce bright effects’ zorgt ervoor dat er zo min mogelijk felle flitsen verschijnen wanneer je op elementen zoals knoppen tikt. De instellingen voor ondertiteling en bijschriften zijn tijdens het afspelen van media toegankelijk via het pictogram voor bijschriften, waardoor ze gemakkelijker te vinden, aan te passen en te bekijken zijn. De instelling ‘Reduce Motion’ zorgt ervoor dat de animaties van Liquid Glass minder opvallen voor gebruikers die gevoelig zijn voor schermbewegingen.

Acht nieuwe emoji, waaronder een orka, een trombone, een aardverschuiving, een balletdanser en een verwrongen gezicht. Freeform krijgt geavanceerde tools voor het maken en bewerken van afbeeldingen, en een bibliotheek met premium content. Markeer herinneringen als ‘Dringend’ door ze ingedrukt te houden en filter op dringende herinneringen in je slimme lijsten. Met ‘Purchase Sharing’ kunnen volwassen leden van een ‘Delen met gezin’-groep bij het doen van aankopen hun eigen betaalmethode gebruiken, zonder afhankelijk te zijn van de beheerder. Verbeterde nauwkeurigheid van het toetsenbord bij snel typen.

iOS 26.4 is nu beschikbaar als release candidate voor bètatesters. De officiële release volgt waarschijnlijk in week 13 van 2026.